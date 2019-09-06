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الفضائح لا تنتهي: تسريب 419 مليون رقم هاتف لمستخدمي "فيسبوك"

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 12:40

الفضائح لا تنتهي: تسريب 419 مليون رقم هاتف لمستخدمي "فيسبوك"
(أ ب)
عرب ٤٨

تعرّض نحو 419 مليون رقم هاتف خاص بمستخدمي "فيسبوك" للتسريب، بما في ذلك 133 مليون رقم لمستخدمين من الولايات المتحدة و50 مليون مستخدم من فيتنام و 18 مليون رقم آخر لمستخدمين من بريطانيا، مما جعلها متاحة للآخرين، وفق ما نشر موقع "سي بي أس".

وأضاف الموقع أن فيسبوك قطعت الاتصال في البيانات حال معرفة التسريب، وذلك بعد إبلاغ موقع "تيتش كرانتش"  في تقرير له عن مضيف الويب، وأكدت فيسبوك قول الموقع، معلنة إجراءها تحقيقًا بشأن الوقت، الذي تم تجميع فيها قاعدة البيانات تلك ولصالح من.

فيما ادعت متحدثة باسم الشركة أن العدد الفعلي للمستخدمين الذين تم عرض معلوماتهم كان نحو 210 ملايين، لأن سجلات 419 مليوناً تحتوي على نسخ مكررة من البيانات.

وبحسب ما ورد في الموقع، فإن هذه البيانات قديمة جداً؛ لأن لجمعها تحتاج لفترة زمنية طويلة بالإضافة لأشخاص مختصين في مجالات متعددة. ومن الجدير بالذكر، أن ميزة البحث عن أشخاص باستخدام أرقام هواتفهم غير متاحة حتى الآن.

ويأتي هذا بعد سلسلة فضائح فيسبوك المتعلقة بخصوصية بيانات مستخدميه، بعد اختراق بيانات 87 مليون مستخدم في فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، و50 مليون آخرين يوم الـ"log out"، واعترافه أيضاً قبل 5 أشهر أنه حمّل عن غير قصد جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني لنحو 1.5 مليون مستخدم من دون علمهم.

 


#فضائح فيسبوك
#ثغرات
#أرقام هواتف
#فيسبوك

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