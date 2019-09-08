  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"آيفون" 11... تفاصيل الأجهزة الجديدة لـ"أبل"

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 23:11

"آيفون" 11... تفاصيل الأجهزة الجديدة لـ"أبل"
(أ ب)
عرب ٤٨

وردت في الإنترنت، توقعات تٌفيد بأن شركة "أبل"، تعتزمُ الكشف عن ثلاثة طرز جديدة من أجهزة "آيفون" يوم الثلاثاء المقبل، هي iPhone 11، وiPhone 11 Pro، و iPhone 11 Pro Max.

وستجمع الأجهزة ميزة جديدة رئيسيّة، وهي 3 كاميرات متطورة ستكون داخل شكلٍ مربع، في الجزء العلوي الأيسر، من الجزء الخلفي للأجهزة.

وستصل جودة كل كاميرا من الكاميرات 12 ميغا بكسل، ويمكن التقاط ثلاث صور في نفس الوقت، كما ستكون الكاميرات واسعة الزاوية بما يُتيح زاوية تصوير أكبر.

ووفق التوقّعات، سيبقى تصميم الجزء الأمامي من الجهاز كما كان في طرز iPhone التي تم إصدارها العام الماضي.

iPhone 11: من المتوقع أن يتضمن شاشة بحجم 6.1 بوصة، وبدقة 828 × 1792، وذاكرة داخلية بسعة 4 غيغابايت، ومساحة تخزين مُتاحة بين عدة خيارات؛ 64، أو 256، أو 512 غيغابايت، ومن المتوقع أن يكون ثمن الجهاز 749 دولارًا وأكثر.

iPhone 11 Pro: من المتوقع أن يتميز الجهاز بشاشة بحجم 5.8 بوصة، وبدقة 1125 × 2436، وذاكرة داخلية 6 غيغابايت، ومساحة تخزين إما 128، أو 256، أو 512 غيغابايت، ويُتوقّع أن يكون ثمن الجهاز 999 دولارًا، وأكثر.

iPhone 11 Pro Max: يتوقّع أن يتضمن شاشة بمقاس 6.5 بوصة، وبدقة 1242 × 2688K, وذاكرة داخلية 6 غيغابايت، ومساحة تخزين 128، أو 256، أو 512 غيغابايت، ويُتوقّع أن يكون ثمن الجهاز 1000دولارًا وأكثر.

وتخطط آبل، لبثّ حدث إطلاق الأجهزة عبر موقع "يوتيوب" التابع لـ"غوغل"، للمرة الأولى، في ما يؤكد زيادة ظهورها التدريجي في السنوات الأخيرة، إذ سيزيد البث عدد الأشخاص القادرين على مشاهدة الحدث، بشكل كبير.


#وiphone 11 pro
#و iphone 11 pro max.
#iphone 11

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"ويكيبيديا" تتعافى من هجوم أسقط موقعها في دول كثيرة
"ويكيبيديا" تتعافى من هجوم أسقط موقعها في دول كثيرة

2019-09-08

مهرجان البندقية السينمائي يستضيف تظاهرة لمكافحة التّغير المناخي
مهرجان البندقية السينمائي يستضيف تظاهرة لمكافحة التّغير المناخي

2019-09-07

الهند تفقد الاتصال بمركبة استكشاف لمياه القطب الجنوبي على القمر
الهند تفقد الاتصال بمركبة استكشاف لمياه القطب الجنوبي على القمر

2019-09-07

الأكثر قراءة

وفاة عالم نووي مصري في ظروف غامضة

وفاة عالم نووي مصري في ظروف غامضة

2019-09-07
استهداف مركبة للاحتلال بعبوة ناسفة من طائرة مسيرة غزية

استهداف مركبة للاحتلال بعبوة ناسفة من طائرة مسيرة غزية

2019-09-07
إصابة إسرائيليين طعنا قرب عزون والاحتلال يعتبرها عملية

إصابة إسرائيليين طعنا قرب عزون والاحتلال يعتبرها عملية

2019-09-07
إطلاق 5 قذائف من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية

إطلاق 5 قذائف من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية

2019-09-07
جلسة محاكمة البشير تكشف: هكذا وزّعت أموال بن سلمان نقدًا

جلسة محاكمة البشير تكشف: هكذا وزّعت أموال بن سلمان نقدًا

2019-09-07