"ويكيبيديا" تتعافى من هجوم أسقط موقعها في دول كثيرة

فقد موقع "ويكيبيديا" اتصاله في العديد من البلدان يوم الجمعة الماضي، وواجه مشاكل كبيرة استمرت حتى أمس السبت، بعد تعرضه لهجوم إلكتروني أسقط موقع الموسوعة العالمية لفترات.

ولتم يتمكن المستخدمون في جميع أنحاء أوروبا وأجزاء من الشرق الأوسط، من الدخول إلى الموقع لساعات طويلة.

وأصدر الموقع البيان التالي: "اليوم، تعرض "ويكيبيديا" لهجوم خبيث قطع اتصاله في عدة بلدان لفترات متقطعة. لا يزال الهجوم مستمرا ويعمل فريق هندسة موثوقية الموقع بجد لإيقافه واستعادة اتصال الموقع".

وأضاف البيان أن باعتبار هذا الموقع، من بين المواقع الأكثر شهرة في العالم، فإن "ويكيبيديا تجذب أحيانا أحيانًا جهات 'سيئة النوايا'. وجنبا إلى جنب مع بقية المواقع على الإنترنت، نعمل في بيئة معقدة ومتطورة بشكل متزايد حيث تتطور التهديدات باستمرار. ولهذا السبب، أنشأت مجتمعات ويكيميديا ​​ومؤسسة ويكيميديا ​​أنظمة مخصصة وفريق عمل لمراقبة المخاطر ومعالجتها بانتظام. إذا حدثت مشكلة، فنحن نتعلم ونحسن ونستعد لنكون أفضل في المرة القادمة".

وأردف البيان: "ندين هذه الأنواع من الهجمات. إنهم يعلقون استخدام ويكيبيديا فقط، بل تهدد هجمات (إسقاط المواقع) الحقوق الأساسية لكل فرد في الوصول إلى المعلومات ومشاركتها بحرية. نحن في حركة ويكيميديا ​​ومؤسستها ملتزمون بحماية هذه الحقوق للجميع".

واختتم الموقع البيان قائلا إنه "في الوقت الحالي، نواصل العمل لاستعادة الوصول أينما كنت تقرأ ويكيبيديا في العالم. سنبقيك على اطلاع دائم".