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"آبل" تُطلق أجهزة "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 20:31

"آبل" تُطلق أجهزة "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن عملاق الأجهزة الذكية "آبل"، مساء اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة، وهي "آيفون 11"، ,و"آيفون 11 برو"، و"آيفون 11 برو ماكس".

وطرحت "آبل" الهاتف الذكي الجديد، كتحديث لـ"آيفون إكس آر"، والذي أصبح الأكثر شعبية في العالم منذ إطلاقه العام الماضي.

(أ ب)

ويحتوي الجهاز الجديد على شاشة بحجم 6.1 بوصة، بتصميم مماثل للطراز القديم، وأضافت "آبل" خيارات أخرى للألوان، كالأرجواني والأبيض والأخضر والأصفر والأسود والأحمر.

وأضافت الشركة خرائط متعددة الألوان تتعامل مع النقاط البارزة بشكل مختلف اعتمادًا على مكانها.

وتُعد الخاصية الأكثر حداثة في "آيفون 11"، تقنية "الوضع الليلي" التي تستخدم الأقواس التكيفية لتحسين الصور التي يتم التقاطها في الظلام.

وبخلاف "آيفون إكس آر"، يحتوي "آيفون 11" على نظام كاميرا مزدوجة فائق الاتساع.

ويأتي جهازا "آيفون 11 برو"، و"آيفون 11 برو ماكس"، بحجمين، 5.8 بوصة، و6.5 بوصة، ولون جديد غير لامع على الظهر وألوان جديدة أخرى كالأخضر والرمادي والفضي والذهبي. وهما شبيهان بجهازي "آيفون إكس إس" و "أيفون إكس إس ماكس" إلى حد كبير، مع اختلاف أساسي، وهو كاميرا خلفية ثالثة.

ووفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لـ"آبل"، تيم كوك، فقد صُمم "آيفون 11 برو" للعملاء الذين يرغبون في "التكنولوجيا الأكثر تطوراً"، ويزيد عمر بطاريته عن سالفه بأربع ساعات، فيما يزيد عمر بطارية "آيفون 11 برو ماكس" عن سالفه بـخمس ساعات.

(أ ب)

وقال موقع أخبار التكنولوجيا الشهير "ذي فيردج"، في وقت سابق اليوم، إنه "يوم الإعلان عن 'آيفون 11'"، متوقعا أن تُطلق الشركة ثلاثة نماذج من الهاتف الذكي طراز "آيفون"، وهي "آيفون 11"، و"آيفون 11 برو"، و"آيفون 11 برو إكس".

ورجح الموقع أن تكمن الخصائص الأبرز في هذه الأجهزة الجديدة، بتحسين الكاميرات.

وأعلنت "آبل" عن جهاز "آي باد"، وهو حاسوب لوحي (تابلت) جديد، يبلغ عرضه 10.2 بوصة، كمكمل لـ"آيباد 329" بعرض 9.7 بوصة.

(أ ب)

وتُطلق الشركة بذلك، أول جهاز من الجيل السابع من حواسيبها اللوحية، المزود بلوحة مفاتيح ذكية كاملة الحجم، والمصنوع من الألمنيوم المعاد تصنيعه بنسبة 100 بالمئة، ويبلغ ثمنه 329 دولار.

(أ ب)

وأصدرت الشركة أيضا، الجيل التالي من "سلسلة ساعات آبل"، وهي الساعة الذكية "آبل 5"، الشبيهة جدا بالطراز السابق، لكنها تحتوي على خاصية الإضاءة الدائمة للشاشة مما يُمكّن المستخدم من رؤية الوقت دون الحاجة لتحريك معصمه، مع الحفاظ على عمر البطارية.

(أ ب)

كما صُنعت الساعة الذكية من الألمنيوم والتيتانيوم المعاد تدويرهما.

وتتمتع هذه الساعات بميزات كالبوصلة المدمجة، وإمكانية إجراء مكالمات طوارئ دولية. ويبلغ ثمنه 399 دولار.


#آبل
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