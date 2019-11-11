سياسة جديدة لـ"يوتيوب" بقبول المحتوى: لها حرية التصرف

تحديثات في منصّة مشاركة الفيديوهات "يوتيوب"، من شأنها شرعنة قرارات "شركة يوتيوب" في حذف المحتوى، كما وأنها تعلن عن عدم التزامها في إبقاء محتوى لا يروق لها وفق معايير حدّدتها، وهذا التحديث لسياسة التطبيق، ابتداءً من 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتنص سياسة شروط الخدمة الجديدة على أن يوتيوب ليست ملزمة باستضافة المحتوى أو تقديمه، وهي طريقة أخرى للقول، إنه بالرغم من كون يوتيوب منصة مفتوحة نسيبًا، إلا أن هذا لا يعني أن الشركة مطالبة بمواصلة تشغيل مقاطع الفيديو.

وواجهت المنصة انتقادات من جميع الجهات بسبب عمليات إزالة مقاطع الفيديو، ويدّعي بعض النقاد بأن الموقع يمكنه فعل المزيد لإزالة مقاطع الفيديو التي تعارض قوانين الشركة لكنها لا تنتهكها بشكل مباشر.

فيما يدّعي آخرون، بأن يوتيوب يجب أن تكون منصة مفتوحة بالكامل، ويجب ألا تتحكم في مقاطع الفيديو التي يجب أن تبقى أو التي يجب أن تحذف.

وتحدّث الشركات بشكل مستمر شروط الخدمة الخاصة بها، وهذا هو التغيير الثالث لمنصة مشاركة الفيديو في عام 2019، ويبدو أن هذه التحديثات الأخيرة تتزامن مع التغييرات القادمة التي ستجريها يوتيوب وفقًا لإرشادات لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة للمنصة.

وتركز العديد من التحديثات حول من يستخدم المنصة وحماية الأطفال، وذلك بعد أن أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية في شهر سبتمبر غرامة قدرها 170 مليون دولار ضد جوجل بسبب انتهاكات مزعومة لقانون حماية الخصوصية على الإنترنت للأطفال .

ووافقت المنصة على إجراء تغييرات لزيادة حماية خصوصية الأطفال والامتثال للقانون، وتأتي شروط الخدمة الآن مع قسم محدث عن مسؤولية الوالدين عندما يستخدم الأطفال المنصة.

وقد أوضح التحديث متطلبات العمر لكل بلد لاستخدام يوتيوب، كما أن هناك إشعارًا يقول، إذا كنت قاصرًا في بلدك، فيجب أن تحصل دائمًا على إذن والديك أو ولي أمرك قبل استخدام الخدمة.

وتسببت شروط الخدمة الجديدة في قلق بعض المستخدمين ومنشئي المحتوى من أن الشركة قد تحذف حساباتهم، وبعبارة أخرى، يمكن ليوتيوب ببساطة إنهاء القنوات والحسابات إذا لم تحقق دخلًا.

وتقول شروط الخدمة المحدثة: يجوز ليوتيوب إنهاء وصولك أو وصول حساب جوجل الخاص بك إلى الخدمة بأكملها أو جزء منها إذا اعتقدت يوتيوب، وفقًا لتقديرها الخاص، أن توفير الخدمة لك لم يعد قابلاً للتطبيق تجاريًا.