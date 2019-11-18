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"فيسبوك" يعلن عن ثغرة أمنية جديدة في "واتساب"

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 14:37

"فيسبوك" يعلن عن ثغرة أمنية جديدة في "واتساب"
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "فيسبوك" مالكة تطبيق "واتساب"، عن وجود ثغرة أمنية جديدة في تطبيق التراسل الفوري، في ظل استياء عام إثر اختراقه مؤخرا من قبل شركة إسرائيلية.

وكشفت "فيسبوك" بهدوء عن احتمال تعرض مستخدمي "واتساب"،  للتهديد من الملفات الضارة بعد العثور على نقاط ضعف قد تكون مزروعة في الأجهزة.

ويرتبط التهديد، الذي تم الكشف عنه في إشعار استشاري في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بملفات "إم بي 4" للفيديوهات، المرسلة عبر التطبيق.

وقالت مجلة "فوربس" الأميركية أن التحذير لم يحمل معلومات إضافية كثيرة لكنه يُعد خطيرا، إذ تخاطر الأنظمة المصابة بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد على الجهاز المصاب. 

ويُمكن للمهاجمين استغلال الثغرة الأمنية، عبر الحصول على رقم هاتف المستخدم المستهدف وإرسال ملف "إم بي 4" معد بشكل ضار عبر "واتساب"، والذي يمكن استخدامه لتثبيت باب خلفي ضار أو برامج تجسس على الأجهزة المخترقة بشكل سري.

وقد يؤدي هذا النوع من الاختراق إلى استخدام المايكروفون للتنصت أو الاستيلاء على الجهاز من بعد.

وأشارت "فيسبوك" إلى أن الأجهزة المعرضة للخطر هي: إصدارات "أندرويد" قبل 2.19.274، وإصدارات iOS قبل 2.19.100، وإصدارات Enterprise Client قبل 2.25.3، وإصدارات "ويندوز فون"  قبل 2.18.368 ومن ضمنها هذا الإصدار أيضا، وإصدار بيزنيس "أندرويد" قبل 2.19.104، وإصدار بيزنيس iOS قبل 2.19.100.


#واتساب
#فيسبوك
#ثغرة أمنية

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