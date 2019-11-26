  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

برمجيّة خطيرة تستخدم "يوتيوب" لتعدين العملات الرقميّة

تاريخ النشر: 26/11/2019 - 22:55

برمجيّة خطيرة تستخدم "يوتيوب" لتعدين العملات الرقميّة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

نشرت شركة أمن المعلومات "إسيت" (ESET) تقريرًا قالت فيه، إن الروبوت البرمجي "إستانتينكو" (Stantinko)، الذي يُعتقد أنه أصاب ما لا يقل عن 500,000 جهاز في جميع أنحاء العالم وأضاف تعدين العملات الرقمية إلى مجموعة أدواته، وهو يستخدم موقع يوتيوب للتهرب من الاكتشاف.

ووفقًا لباحثي "إسيت"، فإن مشغلي (Stantinko)، يوزعون الآن وحدة تعمل على تعدين العملة الرّقميّة التي تُركِّز على الخصوصية (مونيرو) وكان الروبوت البرمجي الذي ينشط على الأقل منذ عام 2012 ويستهدف عادةً المستخدمين في روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، لقد لجأ سابقًا لتوليد الدخل إلى طرق أخرى، بما في ذلك النقر الاحتيالي، وحقن الإعلانات، والاحتيال على الشبكات الاجتماعية، وهجمات سرقة كلمات المرور.

ويقول باحثو "إسيت"، إن الميزة الأكثر بروزًا للوحدة هي كيفية تعتيمها لإحباط التحليل وتجنب الاكتشاف وأضافوا أنّه بسبب استخدام التشويش على مستوى المصدر مع بعض العشوائية وحقيقةً إن مشغلي (Stantinko)، يجمعون هذه الوحدة لكل ضحية جديدة، فكل عيّنة من هذه الوحدة فريدة من نوعها، وتقول إسيت، إنها نبّهت يوتيوب إلى هذا الأمر وقد تم الآن إيقاف جميع القنوات التي تحتوي على مقاطع الفيديو من هذا النوع.


#إستانتينكو
#أمن المعلومات
#عملات رقميّة
#تعدين

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتباس الحراري في تصاعد غير مسبوق
الاحتباس الحراري في تصاعد غير مسبوق

2019-11-25

انقراض وحيد القرن السومطري بماليزيا بعد نفوق آخر أنثى
انقراض وحيد القرن السومطري بماليزيا بعد نفوق آخر أنثى

2019-11-24

سامسونج تعتزم تقنية الارتقاء الذاتي لجودة 8k
سامسونج تعتزم تقنية الارتقاء الذاتي لجودة 8k

2019-11-23

الأكثر قراءة

من غزة إلى الفنان عمرو واكد: لا تساهم في تبييض وجه الاحتلال

من غزة إلى الفنان عمرو واكد: لا تساهم في تبييض وجه الاحتلال

2019-11-25
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

2019-11-25
حريق هائل في منطقة الناصرة

حريق هائل في منطقة الناصرة

2019-11-25
الشرطة لا تفارق دير الأسد

الشرطة لا تفارق دير الأسد

2019-11-25
تقرير: خلاف بين الجيش الإسرائيلي والشاباك حول تسهيلات بغزة

تقرير: خلاف بين الجيش الإسرائيلي والشاباك حول تسهيلات بغزة

2019-11-25