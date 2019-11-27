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تقنية جديدة "مخيفة" للتعرف على الوجوه من "فيسبوك"!

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 19:48

تقنية جديدة "مخيفة" للتعرف على الوجوه من "فيسبوك"!
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أطلقت شركة عملاق التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطبيقًا جديدًا اعتبرت مجلّة "فوربس" أنّه "مخيف"، لكونه قادرًا على التّعرّف على الوجوه بشكل متطوّر جدًّا، إذ تعدّ مهمّته الأساسيّة أن يتعرّف على هويّة الأشخاص بشكل فوريّ بمجرّد توجيه كاميرا هاتف ذكيّ نحو وجهه.

وجرّبت الشّركة تطبيقها على موظّفي الشّركة، وتمكّن التّطبيق من تحديد والتّعرف على وجوه جميع الموظّفين في الشّركة بعد توجيه كاميرا الهاتف الذّكي.

ووفقًا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" فقد تمّ تطوير التطبيق بين عامي 2015 و2016، إلّا أنّه تمّ إيقافه منذ ذلك الحين. وقال الموقع إن الأداة قد جرى اختبارها على موظفي "فيسبوك" وأصدقائهم، وهو ما أتاح التعرف على وجوههم وبروفايلاتهم.

ونقل "بيزنس إنسايدر" عن مصادر سريّة أن إصدارًا واحدًا من الأداة يمكن أن يعرض بروفايل شخص في "فيسبوك" باستخدام قدرات التعرف على الوجه.

في المقابل، أكدت شركة "فيسبوك" أنها قامت بتطوير التطبيق، لكنها نفت قدرته على تحديد مستخدمي الشبكة الاجتماعية. ونشر موقع CNET بيانًا قال نصه أنه "كوسيلة للتعرف على التقنيات الجديدة، تقوم فرقنا بانتظام بإنشاء تطبيقات لاستخدامها داخليًّا".

وتابع البيان أنّ "التطبيق الموصوف هنا كان متاحًا فقط لموظفي ‘فيسبوك‘، ويمكنه التعرف على الموظفين وأصدقائهم الذين منحو إذن التعرف على الوجوه ".

بينما رأت مجلة "فوربس" أن "فيسبوك" لم توضح كل جوانب القصة وأن الأداة بالطبع "لا تزال فكرة مخيفة للغاية بالنظر إلى أنها كانت ستشكل غزوًا كبيرًا لخصوصية الأشخاص".


#فيسبوك
#التعرف على الوجه
#الخصوصية

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