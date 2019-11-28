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عطل في "فيسبوك" و"إنستغرام" يوقفهما عن العمل

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 16:41

عطل في "فيسبوك" و"إنستغرام" يوقفهما عن العمل
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

أبلغ العديدون من مستخدمي موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق تبادل الصّور "إنستغرام" عن خللٍ في الموقعين أدّى لتعطّل موقع وتطبيق "فيسبوك" وتطبيق "إنستغرام"، إذ توقّفت الصّفحة الرّئيسيّة لآخر المنشورات عن التّحديث.

على الرّغم من أنّ المشاكل الّتي تمّ الإبلاغ عنها لم تكن في بقعة جغرافيّة محدّدة، بل كانت موزّعة في عدّة أنحاء حول العالم، إلّا أنّ ما أوضحه موقع "داون ديتيكتور" أظهر أنّه يبدو أن الخلل لم يؤثّر على جميع المستخدمين، إذ تمكّن بعض المستخدمين من تحميل حساباتهم بشكل طبيعي. فيما أبلغ آخرون أنّ وظائف معيّنة فقط من التّطبيق أو الموقع، توقّفت عن العمل لديهم، مثل عرض ملف تعريف شخص ما.

فيما أوضح الموقع أنّ الخلل لم يطل تطبيق الرّسائل "واتساب" التّابع لشركة "فيسبوك"، وأنّه ما زال يعمل كالمعتاد.

 


#فيسبوك
#إنستغرام
#خلل تقني
#توقف عن العمل
#مواقع التواصل الاجتماعي

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