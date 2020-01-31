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المجرات والكواكب المحيطة أصبحت متاحة على "جوجل إيرث"

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 10:21

المجرات والكواكب المحيطة أصبحت متاحة على "جوجل إيرث"
(جوجل)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "جوجل" يوم أمس، الخميس، أنها حدثت تطبيق الخرائط التابع لها على الهواتف الذكية "جوجل إيرث" (Google Earth)، ليتمكن مستخدموها من رؤية النجوم والمجرات كما لو كانوا في الفضاء فعلًا.

وقالت الشركة الأميركية في منشور على مدونتها: "إننا في فريق 'جوجل إيرث' نعي رغبة الناس في رؤية النجوم تمامًا، بقدر رغبتهم في رؤية كوكب الأرض. لذا فإن تطبيق 'جوجل إيرث' على الأجهزة المحمولة يوفر الآن مناظر واسعة لكوننا المرصع بالنجوم، تمامًا كما يمكن رؤيتها على الويب وبرنامج 'إيرث برو' (Earth Pro) على أجهزة سطح المكتب".

وأوضحت "جوجل" أنه يمكن للمستخدمين التقريب لرؤية صور أوضح للنجوم، وبتدوير الأرض، يمكن رؤية صور مجرة درب التبانة التي التقطها المرصد الجنوبي الأوروبي، وتبدو الصور كما لو كانت تُرى من المسافة التي يسمح التطبيق برؤية الأرض منها، وهي نحو 50,000 كيلومتر.

وقبل إضافة صور النجوم والمجرات، كانت الكرة الأرضية تُرى في خدمة "جوجل إيرث" في فضاء أسود، لأن التركيز كان على الأرض فقط. وقالت "جوجل" في تدوينتها: "الواقعية مهمة بالنسبة لنا، نريد من الأشخاص الذين يستخدمون برنامج (جوجل إيرث) أن يروا كوكبنا في سياق مكاننا في الكون". ولهذا السبب، أضافت الشركة سابقًا السحب المتحركة التي تعرض أنماط الطقس حول الأرض.

وأشارت "جوجل" إلى أن الناس بكافة أصنافهم يستخدمون برنامج "جوجل إيرث"، بما في ذلك: العلماء، وعلماء البيئة، والعمال الحكوميون، وعاملو المنظمات غير الربحية، والمواطنين الذين يحبون استكشاف الكوكب بكل بساطة.

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#جوجل إيرث
#الأرض
#جوجل

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