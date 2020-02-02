"آبل" تتصدر مبيعات الأجهزة الذكية بالربع الأخير من 2019

تفوقت شركة "آبل" الأميركية، على نظيراتها "هواوي"، و"سامسونغ" وغيرها، في عدد مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من عام 2019.

وجاء ذلك، ضمن تقرير أصدرته شركة الاستشارات والبيانات البريطانية "كانتار"، الأسبوع الماضي، يوثق مبيعات الهواتف الذكية خلال الفصل الأخير من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن "آبل" حصلت على الحصة الأكبر من مبيعات الأجهزة الذكية، والتي تُعادل نحو الربع من مجمل المبيعات في نهاية 2019، في الأسواق الأوروبية الخمسة الكبرى، بالإضافة إلى حصة كبيرة في أسواق الصين، والولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا.

وعزى التقرير ذلك التفوق في المبيعات، إلى الرواج الكبير لجهاز "آيفون 11"، حيث أنه كان الجهاز الأبرز خلال الربع الرابع من عام 2019، وشكل عُشر إجمالي الأجهزة التي بيعت في هذه الفترة على مستوى العالم.

أما عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي "سامسونغ"، فحافظ على حصّة ثابتة من مجمل المبيعات في أوروبا، وزيادة طفيفة في الولايات المتحدة.

وتصدرت سلسلة "غالاكسي نوت"، أجهزة الشركة.

واحتلت شركة الاتصالات الصينية "هواوي"، المركز الثاني في سوق الأجهزة الذكية على مدار عام 2019، ونجم ذلك بحسب التقرير، عن أزمة الشركة مع العقوبات الأميركية المفروضة عليها ضمن الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة.

وشهدت العلامتان التجاريتان التابعتان للشركة، "هواوي" و"هونر"، انخفاضا بمبيعات الأجهزة الذكية في أوروبا، في الربع الرابع من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت حصّة منافستها في السوق المحلية "شاومي"، من مبيعات الهواتف الذكية، لتبلغ نحو 14.2 في المئة، لتقترب من الاستحواذ على المركز الثالث في أوروبا، خلف "سامسونغ" و"آبل".