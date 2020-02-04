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"تويتر" يكشف عن محاولات حكومية لكشف أرقام هواتف

تاريخ النشر: 04/02/2020 - 12:55

"تويتر" يكشف عن محاولات حكومية لكشف أرقام هواتف
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

كشفت شركة "تويتر"، اليوم الإثنين، عن محاولات حكومية، للحصول على أرقام هواتف مرتبطة بحسابات مستخدمين على "تويتر"، وذلك بعد فحص باحث أمني لثغرات في خاصية "تحميل جهات الاتصال" بالشركة.

وقالت الشركة في بيان نشرته على مدونة الخصوصية إن "تويتر" رصدت "عددا كبيرا من الطلبات"، لاستخدام هذه الخاصية من عناوين بروتوكولات إنترنت (آي.بي) في إيران، وإسرائيل، وماليزيا، مضيفةً إن "بعض عناوين بروتوكولات الإنترنت هذه قد تكون لها صلات بجهات ترعاها دولة".

ولم تفصح المتحدثة باسم الشركة عن عدد أرقام هواتف المستخدمين التي واجهت هذه المحاولات، وقالت إن "تويتر" لا تستطيع تحديد جميع الحسابات التي قد تكون تأثرت، مضيفةً أن "تويتر" يشتبه في وجود صلة محتملة بجهات تدعمها دولة لأن هنالك مخترقين في إيران دخلوا موقع "تويتر" دون قيود على الرغم من حظر الشبكة هناك، وأشارت المتحدثة باسم الشركة، إن تشغيل هذه الخاصية جرى بشكل تلقائي لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم باستثناء الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "تك كرانش" التقنية، أنها قد كشفت في 24 كانون الأول/ ديسمبر، أن الباحث الأمني، إبراهيم باليتش، استطاع مضاهاة 17 مليون رقم هاتف بحسابات مستخدمين محددين على "تويتر" عن طريق استغلال ثغرة في خاصية جهات الإتصال، على تطبيق "تويتر" في نظام أندرويد.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تويتر
#محاولات حكومية
#أرقام هواتف

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