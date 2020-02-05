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فودافون تعتزم إزالة معدات هواوي من شبكاتها الأوروبية الرئيسية

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 19:23

فودافون تعتزم إزالة معدات هواوي من شبكاتها الأوروبية الرئيسية
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن شركة الاتصالات البريطانية متعددة الجنسيات "فودافون"، اليوم الأربعاء، اعتزامها إزالة معدات عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، من الأجزاء الأساسية الحساسة لشبكاتها المحمولة على امتداد أوروبا، في خطوة ستكلفها 200 مليون يورو على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

واتخذت المجموعة التي يستخدم خدماتها وأجهزتها أكثر من 111 مليون شخص في أوروبا، قرارها، نتيجة توجه الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، للحد من استخدام معدات "هواوي" في شبكة "الجيل الخامس" في البلاد، بناء على توصيات أميركية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون"، نيك ريد، تعليقا على برنامج استبدال معدات "هواوي"، أن ذلك سيكون له "تأثير مالي محدود للغاية" على عملياتها في بريطانيا إذا توافقت مع الإجراءات الحكومية الجديدة.

وحظرت بريطانيا، استخدام معدات "هواوي" في شبكات المحمول "الجيل الخامس" الأساسية، حيث تتم معالجة البيانات، ومن مواقع مثل المواقع النووية والقواعد العسكرية.

ولكن ريد حذر من أنه في حال اتباع الدول الأوروبية الحد الأقصى البالغ 35% في بريطانيا، على معدات "هواوي" في الأجزاء غير الأساسية من شبكات الهواتف المحمولة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير نشر الجيل الخامس في تلك الدول لمدة عامين إلى خمسة أعوام.

وأشار ريد إلى إنه ما من دولة أوروبية ألمحت في هذه المرحلة إلى أنها تنوي إدخال الحدود القصوى ولكن بسبب قيام بريطانيا، بذلك فقد أرادت شركة "فودافون" توضيح موقفها من التأثير المحتمل لهذه الخطوة.

ولفت أيضا إلى احتمال نشر شركته لمعدات إضافية في المستقبل القريب، لاستبدال معدات أخرى أقل حساسية لـ"هواوي" أيضا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بريطانيا
#فودافون
#أوروبا
#هواوي

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