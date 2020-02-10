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"سامسونغ" تكشف عن هاتفها "المربع" خلال حفل الأوسكار

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 12:40

"سامسونغ" تكشف عن هاتفها "المربع" خلال حفل الأوسكار
من حساب "غالاكسي" على "تويتر" (تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

أطلقت شركة "سامسونغ" للهواتف الذكية، مؤخرًا، هاتفًا "مربعًا" قابل للطي، والتي روج له في إعلان مفاجئ، أذيع خلال حفل الاوسكار، مساء أمس.

وظهر الهاتف المربع " غالاكسي زد فليب" في الإعلان بحجم صغير، قد يساوي حجم راحة اليد، كما أظهر قابلية سلسة للطي والفتح، لتتكون شاشة كاملة.

ورغم عرض لقطات كثيرة للهواتف "المربعة"، فإن هذا الهاتف ظهر فقط بلونين وهما؛ الأرجواني والأسود ،ولم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

وسيتيح الهاتف خاصية معرفة الشخص المتصل، والإجابة على الاتصال، من دون الحاجة لفتح الهاتف، وفقًا لمقاطع من إعلان "سامسونغ".

ومن المتوقع أن يكون سعر هذه الهواتف منخفضا بالمقارنة مع الهواتف الذكية من نوع "غالاكسي فولد"، الذي يباع مقابل 1980 دولارا، الذي يتميز في قدرته على الطي كالكتاب. وتم طرحه في الأسواق في أيلوةل/ سبتمبر، بعد تأخره عدة بسبب مشكلات في الشاشة.

وقال المحلل في شركة "كاونتربوينت" للأبحاث، توم كانج إن "الهاتف الجديد جالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على العلامة التجارية لـ‘سامسونغ‘ والذي سيساعدها بشكل أفضل على منافسة هواتف آبل الغالية الثمن".مضيفًا أن "سامسونغ" أخذت زمام المبادرة في مجال الهواتف القابلة للطي في وقت تبدو فيه الشركات صينية المنافسة متأهبة لاقتحام السوق الناشئة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#سامسونغ
#حفل الاوسكار

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