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Airbnb تلغي جميع الحجوزات في بكين بسبب الفيروس

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 08:48

Airbnb تلغي جميع الحجوزات في بكين بسبب الفيروس
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت شركة تأجير المساكن عبر الإنترنت Airbnb، إغلاق عمليات التسجيل في جميع قوائمها في العاصمة الصينية بكين، حتى آذار/ مارس المُقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان، إن هذا الإغلاق قد ينتهي بمجرد امتثال أصحاب المنازل والشقق، للمعايير التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأضافت الشركة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقرا لها، أنها ستعيد أموال جميع المتضررين أو الذين ألغت حجوزاتهم.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت منافساتها المحلية، ستتخذ إجراءات مشابهة أم لا.

(أ ب)

وتُعد بكين إحدى أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالم، ما يزيد من الضربة الاقتصادية التي تتكبدها البلاد بسبب الفيروس.

وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 908 أشخاص، حسبما أعلنت بكين اليوم، الإثنين، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص، بعدما سجّلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وأعلنت لجنة الصحّة الوطنية، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، أنّ الوباء أصاب حتى اليوم 40 ألفاً و171 شخصاً في الصين القاريّة، خارج هونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أنّ إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 908، بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 97 حالة وفاة جديدة، بينها 91 في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان، في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

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#بكين
#كورونا
#فيروس

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