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شركات الأجهزة الذكية تنسحب من معرض برشلونة إثر كورونا

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 17:41

شركات الأجهزة الذكية تنسحب من معرض برشلونة إثر كورونا
من معرض برشلونة العام الماضي (تويتر)
عرب ٤٨ / وكالات

تنسحب شركات الأجهزة الذكية الواحدة تلو الأخرى، من معرض برشلونة للهواتف الذكية، المتوقع افتتاحه نهاية الشهر الجاري، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وألغت شركة "أمازون" الأميركية واليابانية "سوني"، أمس الإثنين، بعد إلغاء شركتي "إل جي"الكورية الجنوبية و"إريكسون" السويدية، الأسبوع الماضي، مشاركتهما في الملتقى السنوي للهواتف الذكية في برشلونة، حيث تعلن عادة كبرى الشركات المنتجة للهواتف النقالة باستثناء "آبل" أحدث منتجاتها.

ويقام المعرض بدورته لعام 2020 بين 24 شباط/ فبراير و27 منه، ويستقطب سنويا نحو 110 آلاف زائر من المتخصصين، من بينهم خمسة إلى ستة آلاف صيني، وفق الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي أس أم إيه) المنظمة للحدث.

وأعلنت "أمازون"، التي تضم شركة كبيرة لتخزين البيانات السحابية، أنها لن تشارك في معرض برشلونة هذه السنة "بسبب ظهور وباء كورونا المستجد والمخاوف المستمرة المتصلة به".

وأحجمت شركة "سوني" عن المشاركة في المعرض، في بيان لها، نشرته على موقع "فيسبوك" تقول فيه إنه "نظرًا إلى الأهمية القصوى التي نوليها لسلامة زبائننا وشركائنا ووسائل الإعلام والموظفين"، وأكدت على أن المؤتمر الصحافي المخصص لتقديم منتجاتها الجديدة سيقام عن بعد عبر الإنترنت.

وتتركز المشاركة في معرض برشلونة بنسخته لهذا العام على الشركات الصينية "هواوي" و"أوبو" و"شاومي" و"فيفو"، باستثناء مجموعتي "سامسونغ" الكورية الجنوبية و"نوكيا" الفنلندية.

وستجرى فحوص لحرارة أجسام المشاركين داخل أروقة المعرض وسيتلقى العارضون نصائح بشأن تطهير منصات العرض التابعة لهم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#شرك التكنولوجيا
#معرض برشلونة للهواتف الذكية

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