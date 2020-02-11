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ساسمونج تطلق هاتفها الجديد القابل للطي

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 23:57

ساسمونج تطلق هاتفها الجديد القابل للطي
(موقع سامسونج)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت شركة "سامسونج" مساء اليوم الثلاثاء، خلال حدث "Samsung Galaxy Unpacked" المقام بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية -إلى جانب هواتف "جالاكسي إس20" (Galaxy S20) الجديدة- عن "جالاكسي زد فليب" (Galaxy Z Flip)، الذي يعد ثاني هاتف قابل للطي من الشركة.

وبالرغم من أنّ الشركة الكورية كانت قد عرضت الفيديو الخاص بالهاتف أول أمس خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة، إلا أنها اليوم كشفت عن مواصفات الهاتف بالتفصيل.

وقالت سامسونج، إنه "كأول هاتف ذكي زجاجي قابل للطي في العالم، يفتح عامل الشكل الثوري لجهاز "جالاكسي زد فليب" عالمًا جديدًا بالكامل من تجارب الهواتف المحمولة، ويمنحك المزيد من الخيارات للتعبير عن نفسك".

أما عن المواصفات، فيُذكر عنه حين يكون مطويًا أن الأبعاد تكون صغيرة ويأخذ الهاتف شكلًا مربعًا، بطول 87.4 ميليمترًا، وعرض 73.6 ميليمترًا، وسماكة 17.3 ميليمترًا عند المفصل، وبسماكة أقل قدرها 15.4 عند حافة الشاشة. وهناك شاشة خارجية صغيرة من نوع (Super AMOLED) وبقياس 1.1 بوصة، ودقة 300×112 بكسل، وهي مخصصة لعرض الإشعارات.

ويقدم الهاتف أيضًا كاميرتين خارجيتين على ظهره بدقة 12 "ميجابكسل" لكاميرا التصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، والأخرى بالدقة ذاتها، ولكن مع فتحة عدسة f/1.8.

أما حين يكون الهاتف مفتوحًا فيصبح طوله 167.3 ميليمترًا، وتقل سماكته إلى 7.2 ميليمترات عند المفصل، و6.9 ميليمترات عند حافة الشاشة التي تأتي بقياس 6.7 بوصات، وبدقة 2636×1080 بكسل، وهي محمية بطبقة من زجاج فائق الرقة تطلق عليه الشركة اسم (Samsung Ultra Thin Glass). وعلى غرار هواتف "جالاكسي إس20" تأتي الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة، وهي بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. وتمتاز الشاشة أيضًا بأنها تدعم تقنية (Eye Care Display) التي تقلل من إجهاد العين دون التضحية بالألوان.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بمعمارية "64 بت" وتقنية "7 نانومتر"، وبتردد "2.95 جيجاهرتز"، أما ذاكرة الوصول العشوائي "رام" فهي بحجم 8 "جيجابايت"، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 "جيجابايت"، وتبلغ سعة البطارية 3,300 ميلي أمبير/ ساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا. وبخلاف هواتف (جالاكسي إس20)، فإن حساس البصمة يأتي على جانب الهاتف، وليس تحت الشاشة.

وقالت سامسونج، إن "هاتف جالاكسي زد فليب سوف يتوفر بكميات محدودة للونين الأرجواني، والأسود ابتداءً من أسواق مختارة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية اعتبارًا من 14 شباط/ فبراير الجاري. ثم سيُطلق باللون الذهبي في دول مختارة.

تفاصيل الهاتف الجديد (موقع سامسونج)

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#ساسمونج
#هاتف جديد
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#زد فيليب

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