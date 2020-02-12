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"ناسا" تشترط أن يكون رائدها الفضائي الجديد أميركيا

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 11:56

"ناسا" تشترط أن يكون رائدها الفضائي الجديد أميركيا
ناسا اليوم (أ ب)
عرب ٤٨

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى الراغبين في الانضمام إليها، مشترطةً أن يكون المرشح أميركيًا ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.

وفي المرة الأخيرة التي فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح في العام 2017، تقدم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.

وتقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 آذار/ مارس إلى 31 منه، لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021، والأشخاص الذي سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر.

وقالت "ناسا" إنها وظفّت 350 شخصا منذ الستينات، واليوم يعمل 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.

أما مهمة المرشحين الجدد الرئيسية فهي ضمان مناوبة الولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية للقيام بمهمات لمدة ستة أشهر تقريبًا.

وستطلق "ناسا" على المجندين الجدد "جيل أرتميس" تيّمنًا باسم برنامج عودة الولايات المتحدة إلى القمر في العام 2024 وربما المريخ في العقد المقبل.

ويمكن للراغبين الذين لا يحملون شهادات عليا، أن يتقدموا بطلب ترشيح إذا كانوا قد انخرطوا في برنامج دكتوراه لسنتين، كما ستتم الأخذ في الاعتبار طلبات الأطباء والطيارين الذين قاموا بطلعات لمدة تزيد عن ألف ساعة.

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#ناسا
#وكالة الفضاء الأميركية

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