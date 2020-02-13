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غرامات روسية ضد "تويتر" و"فيسبوك" لإنتهاكهما الخصوصية

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 17:56

غرامات روسية ضد "تويتر" و"فيسبوك" لإنتهاكهما الخصوصية
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أدانت محكمة في موسكو، اليوم الخميس، شبكتي "تويتر" و"فيسبوك" بدفع غرامات لانتهاكهما قانونا خاصا يتعلق ببيانات المستخدمين الروس في روسيا.

وحكم على الشركتين بدفع غرامات قدرها أربعة ملايين روبل أي ما يعادل 63 ألف دولار لكل منهما، وفق وكالات أنباء روسية، بعد أن واجهتا احتمال فرض غرامة تصل إلى ستة ملايين روبل، وأشارت المحكمة إلى أن أمام الشبكتين الاجتماعيتين مهلة عشرة أيام للطعن بالقرار و60 يوما لدفع الغرامة.

وتسعى روسيا منذ سنوات للتمتع بـ"شبكة إنترنت سيادية" قابلة للحياة بصورة مستقلة في حال قطع الخوادم العالمية الكبرى الاتصال بالشبكة عن الأراضي الروسية، بما يمكّن موسكو من توسيع رقابتها على الإنترنت.

وتحاول السلطات باستمرار إحكام قبضتها على الشبكة العنكبوتية من خلال حظر مضامين ومواقع مرتبطة بالمعارضة وأيضا خدمات ترفض التعاون معها.

وفي عام 2016، أمرت روسيا بحجب موقع "لينكد إن" المخصص للمهنيين بعدما رفض الانصياع لقانون بشأن تخزين بيانات المستخدمين الروس، ومنذ ذلك الوقت يتعذر استخدام "لينكد إن" في روسيا.

وفي نيسان/ أبريل 2018، حجبت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية المعروفة باسم "روسكوماندزور" "فيسبوك" لكنها تراجعت عن هذه الخطوة لاحقًا.

وقال رئيس هيئة مراقبة الاتصالات الروسية، ألكسندر جاروف في كانون الثاني/ يناير الفائت إن"الغرامات تجدي نفعا أكثر من الحجب"، مضيفًا إن "مسألة حجب فيسبوك لا تستحق البحث".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تويتر
#فيسبوك
#تخزين بيانات

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