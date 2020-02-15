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"إنستغرام" تختبر ميزة جديدة لعرض المنشورات الأخيرة

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 12:20

"إنستغرام" تختبر ميزة جديدة لعرض المنشورات الأخيرة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

يبدو أنّ تطبيق مشاركة الصّور "إنستغرام" يختبر ميزةً جديدةً لتجربة مشاهدة المنشورات الأخيرة ومتابعتها، وتتيح للمستخدمين الوصول إليها، وهو ما كشفته المهندسة جين مانتشون وونغ الّتي صارت شهيرة بكشف الميزات التجريبية الخفية في مختلف التطبيقات.

وبدأ تطبيق "إنستغرام" منذ زمن بعرض المنشورات حسب الأهمية وفقًا لخوارزميات ترصد مدى اهتمام المستخدم بالمنشورات، وليس حسب التوقيت، إلّا أنّ الميزة الجديدة على ما يبدو تستهدف المستخدمين الذين يهتمون برؤية أحدث المنشورات.

(تويتر)

وأطلقت الشركة على الميزة التجريبية اسم "أحدث المنشورات" Latest Posts، وهي عبارة عن نافذة تنبثق لتظهر فوق الصفحة الرئيسية وتعرض أحدث المحتوى من الصفحات المتابعة.

ويكتب في النافذة المنبثقة "مرحبًا بعودتك! تعرف على المنشورات من [أسماء الأشخاص الذين تتابعهم] و9 آخرين"، وبالضّغط على زر "رؤية المنشورات" See Posts، يتمكّن المستخدم من رؤية المنشورات الّتي نشرت خلال الـ48 ساعة السابقة جميعها.

كذلك يمكن للمستخدم اختيار "ليس الآن" Not Now؛ وفق ما أظهرته لقطة شاشة تمكّنت المهندسة وونغ من تصويرها بعد الوصول إلى الشيفرة الخاصّة بالميزة الجديدة.

(تويتر)

وكانت منصّة "إنستغرام" قد بدأت في منتصف عام 2016 في عرض المنشورات حسب الأهمية وليس حسب الترتيب الزمني. إلّا أنّ هذه الخطوة على ما يبدو لم تُعجب بعض مستخدمي الشبكة؛ وبالتّالي قدمت المنصّة حلًا تجريبيًّا يتمثل في إظهار إشعار يؤكد للمستخدم أنه شاهد جميع المنشورات التي نُشرت خلال آخر 48 ساعة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#إنستغرام

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