  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"تويتر" تطلق ميزة تكشف فيها عن صور إباحية

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 12:06

"تويتر" تطلق ميزة تكشف فيها عن صور إباحية
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / وكالات

أطلق "تويتر" مؤثر تصويري المعروف باسم "فلتر" في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، يمنع المستخدمين من مشاهدة الصور العارية والغير مرغوب فيها.

ويحمل المؤثر اسم "سايف دي إم" Safe DM ، والذي يعني الرسائل المباشرة الآمنة، ويحظر هذا المؤثر أي رسائل جنسية خاصة بين المستخدمين.

وأشار موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) إلى أن مطورة البرمجيات، كيسلي بريسلر، بادرت إلى الفكرة بعدما تلقت صورة رجل عار غير مرغوب فيها، وقالت كريسلر إن شركات منصات التواصل الاجتماعي لا تبذل جهدًا كافيًا لحماية مستخدميها من الصور العارية الموجهة من غرباء، وبينت "بي بي سي"، أمس السبت، أنها تجري مفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة لإضافة المؤثر إلى منصات أخرى للتواصل الاجتماعي.

وطلبت كرسلر من مستخدمي موقع "تويتر"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إرسال صورا إباحية، لتتمكن من تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، وتلقت أكثر من 4 آلاف صورة.

وطبق موقع "بازفيد نيوز" هذا المؤثر، وأفاد بأنه عالي الدقة في حظر وحذف الصور من هذا النوع، لكنه يتطلب بضع دقائق.

يذكر أن دراسة أعدها مركز "بيو"، عام 2017، وجدت أن 53 في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا تلقين صورة إباحية غير مرغوب فيها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تويتر
#سايف دي إم
#صور اباحية

حوارات

جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قطاع الطيران "يحاول" مراعاة البيئة
قطاع الطيران "يحاول" مراعاة البيئة

2020-02-16

غابة لا تيغرا تعاني من تلوّث بيئي إثر انتهاك أميركا لها
غابة لا تيغرا تعاني من تلوّث بيئي إثر انتهاك أميركا لها

2020-02-15

"إنستغرام" تختبر ميزة جديدة لعرض المنشورات الأخيرة
"إنستغرام" تختبر ميزة جديدة لعرض المنشورات الأخيرة

2020-02-15

الأكثر قراءة

عبلين: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

عبلين: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

2020-02-15
ألمانيا ضد الشعب الفلسطيني

ألمانيا ضد الشعب الفلسطيني

2020-02-15
ظريف: ترامب مخطئ بتقديراته والسعودية لا تريد نزع فتيل التوتر

ظريف: ترامب مخطئ بتقديراته والسعودية لا تريد نزع فتيل التوتر

2020-02-15
حصيلة فيروس

حصيلة فيروس "كورونا" تتخطى 1500 حالة وفاة و66 ألف إصابة

2020-02-15
سورية: مقتل 4 مدنيين بقصف روسي وتركيا تلوح بعمليات عسكرية

سورية: مقتل 4 مدنيين بقصف روسي وتركيا تلوح بعمليات عسكرية

2020-02-15