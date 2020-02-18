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"تسريبات تقنية" تكشف مزايا هاتف آيفون 12 القادم

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 10:03

"تسريبات تقنية" تكشف مزايا هاتف آيفون 12 القادم
صورة متداولة لآيفون 12 في "تويتر"
عرب ٤٨ ووكالات

سٌربت معلومات غير مؤكدة، اليوم الثلاثاء، عن جهاز آيفون 12 القادم، في مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت عن ميزات الجديدة للجهاز.

وبحسب موقع "فوربس" فإن هاتف "آيفون 12" سيغير من تصميمه العادي، وذلك يعود بشكل أساسي لكون الهاتف الجديد سيدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات.

وتخلت شركة "آبل"عن الهوائي "أنتينا"، المسؤول عن شبكة الجيل الخامس، الذي قدمته شركة "كوالكوم" بسبب حجمه الذي لا يناسب التصميم الجديد.

وسيطرح الهاتف في أحجام مختلفة؛ الأصغر في حدود 6.1 بوصة، والأكبر سيصل حجمه إلى 6.7 بوصة، وسيتزود الهاتف بشاشة (OLED) وأخرى من نوع طراز "إل سي دي"

وإن أهمّ ما يميز شاشات OLED هو التّباين العالي الذي يُمكنها عرضه، إلى جانب كونها شاشة صديقة للبيئة، فالتّباين هو الفرق بين المناطق السّاطعة والمُعتمة، وفضلاً عن أنّ شاشات( OLED) قادرة على تأمين سطوع عالٍ إلّا أنّ الأهم هو قدرتها على عرض سواد مطلق ومثالي، وذلك كون كُل بيكسل يضيء ذاتيًّا.

وسيتعزز "آيفون 12"بكاميرا من نوع (ToF) المتطورة، التي تتيح رصد الكائنات او المجسمات، ممن خلال إطلاق نبضات ضوئية وتقدير الوقت التي تستغرقه للعودة مساهمةً في تمييز أفضل للوجوه، فضلا عن إمكانية تجميل الصور وإحداث صور مجسمة أكثر قربا من الواقع.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تسريبات رقمية
#هاتف "آيفون 12"

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