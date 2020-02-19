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"سبيس إكس": رحلة الفضاء ستصبح ممكنة لمن يحلمون بها

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 12:34

"سبيس إكس": رحلة الفضاء ستصبح ممكنة لمن يحلمون بها
الصفحة الرسمية لشركة "سبيس أدفينتشرز" على موقع تويتر
عرب ٤٨ / أ ب

تعتزم شركة "سبيس إكس" لتقنيات استكشاف الفضاء، العام المقبل، إرسال أربعة سياح إلى مدار فائق الارتفاع.

وستنظم الشركة هذه الرحلة، حسبما أعلن مسؤولون، بالتعاون مع شركة "سبيس أدفينتشرز"، ولم يٌكشف بعد عن أسعار التذاكر، لكن من المتوقع أن تكون بالملايين.

وسيدور السواح في هذه الرحلة على ارتفاع يتراوح بين 800 إلى 1200 كيلومتر فوق سطح الأرض، في محاولة للاقتراب من المدار القياسي الذي يبلغ ارتفاعه 1370 كيلومترًا، والذي حققه رائدا الفضاء بيت كونراد، وديك جوردون، عام 1966، على متن الرحلة الفضائية "جيمني 11".

ووقعت "سبيس إكس" التي يملكها رجل الأعمال الشهير إيلون مسك، ومقرها كاليفورنيا، على اتفاق مع ملياردير ياباني للسفر إلى القمر خلال ثلاث سنوات.

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة، غوين شوتويل، أنّ "الرحلة السياحية ستشكل طريقاً لجعل رحلة الفضاء ممكنة لجميع الأشخاص الذين يحلمون بها".

وصرّحت المتحدثة باسم "سبيس أدفينتشرز"، ستايسي تيرني، أن "الرحلة السياحية قد تنطلق في الربع الأخير من عام 2021، حيث تجري الشركة مناقشات مع العديد من السياح المحتملين"، مشيرةً إلى أنه "لن تكون هناك حاجة إلى طيار محترف أو رائد فضاء، لأنّ كبسولة ‘دراغون‘ تتمتع بتحكم ذاتي، وسيتمكن الركاب من التحكم في المركبة الفضائية إذا لزم الأمر".

وفي سياق متصل، تخطط شركتا "بلو أوريجين" و"فيرجن غالاكتيك" أيضًا لتنظيم رحلات سياحية إلى الفضاء، لكن هذه الرحلات ستكون قصيرة جدًا، وليست مدارية.

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#استكشاف الفضاء
#إيلون مسك
#سبيس إكس
#سبيس أدفينتشرز

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