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"موزيلا" تطلق ميزة شبكة VPN... جديدة وغير مجانية

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 11:50

"موزيلا" تطلق ميزة شبكة VPN... جديدة وغير مجانية
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

طرحت شركة "موزيلا"، مالكة متصفح الإنترنت "فايرفوكس"، مؤخرًا، ميزة غير مجانية؛ الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، للأجهزة العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" من خلال تطبيق مخصص يسمى شبكة "فايرفوكس" الخاصّة (Firefox Private Network VPN).

ويستخدم تطبيق الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) بروتوكول (Wireguard) الجديد، الذي يتميز بكونه سريعًا وأكثر أمانًا، مثل المعايير الأخرى (OpenVPN) أو (IPsec)، مع الإشارة إلى أن معظم خدمات (VPN) لا تدعم معيار (WireGuard)، لذلك من المحتمل أن تكون هذه الميزة رئيسية لخدمة موزيلا.

وقالت "موزيلا" إن التطبيق سيسمح للمستخدم بتوصيل خمسة أجهزة في وقت واحد واستخدام الخوادم الموجودة في أكثر من 30 دولة، ولا يزال التطبيق حاليًا في المرحلة التجريبية، وسيحتاج المستخدم إلى دعوة لتسجيل الدخول.

وبحسب موقع "ذا نيكست ويب" التقني، بعد الدعوة، سوف يكون على المستخدم دفع مبلغ قيمته 4.99 دولارات شهريًا.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أضافت متصفحات مثل أوبرا (Opera)، خاصية برنامج (VPN) في الولايات المتحدة ومع ذلك، فإن هذه الخدمات لا تضمن عدم تسجيل حركة مرور الشبكة أو سجلّ التصفح.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#شركة "موزيلا"
#نظام التشغيل "أندرويد"

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