"جوجل" تكشف عن روابط مجموعات "واتساب" الخاصة

تتيح شركة "جوجل" الكشف عن روابط مجموعات الدردشة في تطبيق "واتساب"، تحت تصرّف المستخدم، مما يجعل روابط الدعوة ​​بما في ذلك روابط إلى محادثات المجموعات الخاصة، قابلة للاكتشاف ومتاحة لأي شخص يريد الانضمام، وذلك وفقًا لتقرير يوضح إمكانية اكتشاف أي شخص لمئات الآلاف من مجموعات واتساب والانضمام إليها باستخدام عمليات بحث معينة من "جوجل".

وقال الصحافي جوردان وايلدون، عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه اكتشف أن ميزة دعوة إلى رابط المجموعة في "واتساب" تتيح لشركة "جوجل" فهرسة المجموعات، وجعلها متاحة عبر الإنترنت، حيث يتم مشاركة الروابط خارج خدمة "واتساب" للرسائل الخاصة الآمنة.

وعثر الصحافي على مجموعات خاصة باستخدام عمليات بحث محددة من "جوجل"، وشملت النتائج الكثير من المجموعات الخاصة، وكان من الممكن، على سبيل المثال، الوصول إلى جميع المشاركين وأرقام هواتفهم بمجرد الانضمام إلى مجموعة مخصصة للمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

ويمكن لمشرفي المجموعة إبطال رابط الانضمام إلى المجموعة إذا أرادوا ذلك، لكن وايلدون يقول إنه اكتشف أن تطبيق "واتساب" يعمد في هذه الحالات إلى إنشاء رابط جديد فقط، ولا يؤدي إبطال رابط الانضمام إلى المجموعة بالضرورة إلى تعطيل الرابط الأصلي.

وتأتي روابط مجموعات "واتساب" مع تحذيرات مرفقة لتذكير الشخص الذي ينشئ الرابط لمشاركته مع الأشخاص الذين يثق بهم فقط، لكن وايلدون قال إنه "قد لا تكون مجموعات ‘واتساب‘ آمنة كما تظن أنها كذلك".

وقالت المتحدثة باسم "واتساب" أليسون بوني، إنه "يمكن العثور على روابط الدعوة المنشورة علنًا على الإنترنت بواسطة مستخدمي واتساب الآخرين بشكل يشابه جميع المحتويات التي تتم مشاركتها في القنوات العامة القابلة للبحث".

وأضافت بوني، أنه "يجب عدم نشر الروابط التي يرغب المستخدمون في مشاركتها بشكل خاص مع الأشخاص الذين يعرفونهم ويثقون بهم على موقع ويب متاح للجميع".