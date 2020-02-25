  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"هواوي" تطلق هاتفها الجديد "ميت إكس إس"

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 10:04

"هواوي" تطلق هاتفها الجديد "ميت إكس إس"
ميت إكس إس(تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

أطلقت شركة "هواوي" للهواتف الذكية، مؤخرًا، هاتفها المحمول الذكي الجديد القابل للطي "ميت إكس إس"، والذي يتميز بشاشة عرض متقدمة ونقية خلافًا للمنتجات الأخرى في السوق.

وقال مدير المبيعات، ريتشارد يو، في حفل طرح الهاتف الجديد أمس الإثنين إن السعر هو 2499 يورو أي ما يعادل2709.67 دولار، وسيباع في أنحاء العالم اعتبارًا من الشهر المقبل.

من حفل إطلاق هاتف "ميت إكس.إس" (تويتر)

وجاء المنتج الجديد بعد عام من طرح عملاق التكنولوجيا الصيني لأول هاتف قابل للطي والذي يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى ثمانية بوصات، ولم يطرح ذلك الجهاز للبيع سوى في الصين في تشرين الثاني/ نوفمبر وعكفت الشركة على الفور على تطوير التصميم.

وقالت شركة "هواوي" إن الشاشة في هاتف " ميت إكس.إس" مطورة بشكل استثنائي، بحيث أنها مزودة بآليات تجعل الهاتف "لينًا" بمعنى انه أكثر تحركا لكنه في ذات الوقت يحافظ على متانته.

سيفتقر الجهاز الجديد لنظام تشغيل "أندرويد" بنسخة رسمية من شركة "غوغل" بعد أن حظرت الولايات المتحدة عمليًا شركاتها من تزويد "هواوي" بتلك البرمجيات العام الماضي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#شركة "هواوي"
#"ميت إكس.إس"

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيطاليا: عقد اجتماع لحماية التنوع البيولوجي في روما
إيطاليا: عقد اجتماع لحماية التنوع البيولوجي في روما

2020-02-24

علماء يدرسون التلوّث من أجزاء البلاستيك الدقيقة
علماء يدرسون التلوّث من أجزاء البلاستيك الدقيقة

2020-02-24

مشروع لشركة "Inrupt" لاستعادة الخصوصيّة والأمن على الشبكة
مشروع لشركة "Inrupt" لاستعادة الخصوصيّة والأمن على الشبكة

2020-02-23

الأكثر قراءة

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

2020-02-24
غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

2020-02-24
المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

2020-02-24
540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-02-24
تشديد الحصار على غزة: إغلاق المعابر وإلغاء مساحة الصيد

تشديد الحصار على غزة: إغلاق المعابر وإلغاء مساحة الصيد

2020-02-24