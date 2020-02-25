"هواوي" تطلق هاتفها الجديد "ميت إكس إس"

أطلقت شركة "هواوي" للهواتف الذكية، مؤخرًا، هاتفها المحمول الذكي الجديد القابل للطي "ميت إكس إس"، والذي يتميز بشاشة عرض متقدمة ونقية خلافًا للمنتجات الأخرى في السوق.

وقال مدير المبيعات، ريتشارد يو، في حفل طرح الهاتف الجديد أمس الإثنين إن السعر هو 2499 يورو أي ما يعادل2709.67 دولار، وسيباع في أنحاء العالم اعتبارًا من الشهر المقبل.

من حفل إطلاق هاتف "ميت إكس.إس" (تويتر)

وجاء المنتج الجديد بعد عام من طرح عملاق التكنولوجيا الصيني لأول هاتف قابل للطي والذي يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى ثمانية بوصات، ولم يطرح ذلك الجهاز للبيع سوى في الصين في تشرين الثاني/ نوفمبر وعكفت الشركة على الفور على تطوير التصميم.

وقالت شركة "هواوي" إن الشاشة في هاتف " ميت إكس.إس" مطورة بشكل استثنائي، بحيث أنها مزودة بآليات تجعل الهاتف "لينًا" بمعنى انه أكثر تحركا لكنه في ذات الوقت يحافظ على متانته.

سيفتقر الجهاز الجديد لنظام تشغيل "أندرويد" بنسخة رسمية من شركة "غوغل" بعد أن حظرت الولايات المتحدة عمليًا شركاتها من تزويد "هواوي" بتلك البرمجيات العام الماضي.