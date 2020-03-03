"آبل" تدفع 500 مليون دولار تعويضات لمستخدميها

دفعت شركة "آبل" 500 مليون دولار تعويضات، حديثًا لتسوية الدعاوي القضائية التي اتهمتها بإصدار طرازات هواتف ذكية بنسخها القديمة، مما أثر ذلك سلبًا على سمعة الشركة الأميركية.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن شركة "آبل" وصلت إلى تسوية المبدئية يوم الجمعة الماضي، لكنها تتطلب الموافقة النهائية من القاضي الأميركي بولاية كاليفورنيا، إدوارد دافيلا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التسوية تفرض على"آبل" بدفع 25 دولار لكل مستخدم عانى من مشكلة بطء هاتفه، التي اعترفت بها "آبل" مؤخرا وقالت إن إبطاء الهواتف ضروري لتفادي توقفها عن العمل مع تحديث أنظمة التشغيل.

وتنفي الشركة الأميركية العملاقة ارتكاب أي مخالفات، لكنها قررت خوض إجراءات المحكمة لتفادي مزيد من الأعباء بعدما سبب الأمر لها أزمة ثقة مع الزبائن، وفقما أظهرته أوراق المحكمة في سان خوسيه.

وتغطي التسوية مالكي هواتف "آيفون 6" "6 بلس" و"6 إس" و"6 إس بلس" و"7" و"7 بلس" في الولايات المتحدة، إلى جانب مستخدمي الهواتف المعتمدة على نظام iOS 11.2 أو الإصدارات التي جاءت بعدها، إلى غاية 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وزعم المشتكون أن أداء هواتفهم شهد تباطؤا واضحا، مشيرين إلى الأمر كان يهدف إلى دفعهم إلى شراء بطاريات جديدة أو استبدال أجهزتهم بأخرى حديثة.

وبررت شركة "آبل" أن هذه المشكلة التي عانوا منها المستخدمين تعود إلى التغيرات في درجات الحرارة والاستخدام المفرط بينما ووصف محامو المشتكين التسوية بأنها "عادلة وكافية".