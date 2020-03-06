"ناسا" تعلن عن اسم مسبارها الخامس المتجه للمريخ

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اليوم، الخميس، أن مسبارها المقبل إلى كوكب المريخ سيحمل اسم "برسفيرنس".

وسيكون "برسفيرنس" خامس مسبار يستكشف الكوكب الأحمر وسيسير على خطى "سيجورنر" (وصل المريخ في 1997) و"سبيريت" و"أوبورتيونيتي" (2004) و"كوريوستي" (2012).

وكشف عن الاسم في مدرسة في بورك في ولاية فيرجينيا الأميركية حيث حصل التلميذ أليكس ماثر، الذي اقترح الاسم على تهنئة.

وقال مسؤول النشاطات العلمية في "ناسا"، توماس زوربوكن، إن "اقتراح أليكس اختزال روح الاستكشاف. فالمسبار على غرار مهماتنا الاستكشافية السابقة، يواجه تحديات ويقوم باكتشافات استثنائية".

وعلى غرار المسبارات السابقة، اختير اسم المسبار الحالي نتيجة مسابقة وطنية شملت تلاميذ المدارس.

وقد اختير 155 اسما في المرحلة نصف النهائية من قبل 4700 شخصا متطوعا، من بينهم مدرسون وشغوفون بالفضاء، واستبقيت تسعة منها عرضت للتصويت عبر موقع "ناسا".

ودعي أليكس ماثر أيضا مع عائلته لحضور إطلاق المسبار المقرر بين 17 حزيران/ يونيو والخامس من آب/ أغسطس في قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة).

ويتوقع أن يصل المسبار إلى المريخ في شباط/ فبراير 2021 ليحط في فوهة مسماة "جيزيرو".

ولهذه المهمة هدفان رئيسيان: البحث عن آثار حياة كانت قائمة سابقا على الكوكب الأحمر وأخد عينات، ستحفظ بإحكام في أنابيب داخل المسبار بانتظار أن تتسلمها مهمة تالية على المريخ.

ويأتي المسبار بحجم سيارة صغيرة بطول ثلاثة أمتار وعرض 2.70 مترا، وهو مجهز بستة دواليب مثل سلفه "كوريوسيتي" للسماح له بعبور الصخور.