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"تويتر" تطلب من موظفيها العمل من منازلهم خوفا من كورونا

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 10:57

"تويتر" تطلب من موظفيها العمل من منازلهم خوفا من كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

طلبت شركة "تويتر"،اليوم الخميس، من موظّفيها في أنحاء العالم العمل من منازلهم في محاولة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا الذي انتشر في العالم منذ ظهوره في وسط الصين في أواخر العام الماضي.

وأعلمت شركة "تويتر" موظّفيها في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان بالتزام العمل من المنزل في وقت سابق من هذا الشهر، فيما علّقت السفر غير الضروري ونشاطاتها في شباط/ فبراير.

وحتى الآن، بلغت حصيلة الوباء في العالم حوالى 4600 قتيل وأكثر 126 ألف مصاب، وهو ما أدّى إلى وضع قيود على السفر.

وقالت مديرة الموارد البشرية في "تويتر"، جنيفر كريستي في تعليق نشرته على مدوّنتها أمس الأربعاء إنه "لقد عدّلنا إجراءاتنا السابقة... وأعلمنا موظّفينا في كلّ أنحاء العالم بوجوب العمل من المنزل. نعلم أن هذه الخطوة غير مسبوقة، لكننا نعيش في أوقات غير مسبوقة".

وبادرت العديد من شركات التكنولوجيا في العالم إلى فرض سياسات خاصّة لحماية موظّفيها من العدوى.

وفي هذا السياق، فرضت "غوغل" قيوداً على زيارات مكاتبها في سيليكون فالي وسان فرانسيسكو ونيويورك الإثنين الماضي، فيما شجّعت "آبل" الموظّفين على العمل من المنزل.

وأغلقت شركة "فيسبوك" مكاتبها في سنغافورة ولندن بسبب عمليات التنظيف والتعقيم التي قامت بها الأسبوع الماضي بعد اكتشاف إصابة موظفة بالفيروس.

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#تويتر
#موظّفين
#العمل عن بعد
#تحسبا لكورونا

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