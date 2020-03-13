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"جوجل" تطرح الوضع الداكن في متجرها

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 09:13

"جوجل" تطرح الوضع الداكن في متجرها
(فيسبوك)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "جوجل "يوم أمس، الخميس، أن الوضع الداكن Dark" "Mode أصبح متاحًا في متجر "جوجل بلاي" لجميع مستخدمي "أندرويد".

وبدعم نظام التشغيل "أندرويد 10" الوضع الداكن على مستوى النظام، فإن مستخدمي هذا النظام حصلوا على هذه الميزة منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكن الميزة أصبحت متاحةً الآن حتى لمستخدمي إصدارات أندرويد السابقة.

وقالت جوجل في تغريدة نُشرت عبر موقع تويتر: "أصبح الوضع الداكن في جوجل بلاي الآن متاحًا على أي جهاز أندرويد! تحوَّل من الفاتح إلى الداكن في إعدادات بلاي ستور".

ويمكن الوصول إلى (الوضع الداكن) الجديد من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings في متجر بلاي، ثم (الوضع) "Theme" ثم الاختيار من بين ثلاثة خيارات: (الفاتح)، أو (الداكن)، أو (حدد حسب موفر الطاقة).

يُشار إلى أن (الوضع الداكن) أصبح شائعًا في العديد من الخدمات والتطبيقات، وهو يحول عناصر واجهة المستخدم ذات اللون الفاتح إلى ألوان داكنة، مثل الأسود، والرمادي مع الحفاظ على ألوان الأيقونات. وفي كل الحالات، يهدف الوضع الداكن إلى إراحة عين المستخدم، وفي بعض الحالات تحسين استهلاك البطارية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جوجل
#حوحل بلاي
#الوضع الداكن

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