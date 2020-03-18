أميركا تبتكر تصاميم أقنعة وقائية في ظل النقص

ابتكرت الولايات المتحدة أقنعة وقائية من فيروس كورونا، تبعا للنقص في مخزونات الأقنعة العادية، إذ لم يقف سكان ولاية واشنطن الأميركية، مكتوفي الأيدي أمام نقص المعدات الطبية.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، فقد وجد الأطباء والعاملون في الولاية طريقة مبتكرة لصناعة أقنعة الوجوه، الضرورية لرعاية المرضى خاصة كبار السن.

واعتمد المتطوعون على اللوازم المكتبية الموجود في المستشفيات مثل صفائح الفينيل والشرائط اللاصقة والنايلون، وغيرها من المواد المتوفرة التي لا تلفت الانتباه عادة في كل مكان، وقالت المديرة التنفيذية للوقاية من العدوى في مجموعة مستشفيات سانت جوزيف، بيكا بارتلز إن الكمية الموجود من أقنعة الوجوه تشارف على النفاد.

وغرد الصحافي الأميركي، جويل مورينو، على "تويتر" أن " المتطوعين في مستشفى سانت جوزيف، جمعت حوالي 500 معدات صنع اليد أكثر وقاية من الأقنعة التقليدية التي يتم بيعها في المتاجر، تبعا للنقص التي تعاني منه أميركا أيضا بهذه الأقنعة".

وتطوع نحو 20 موظفا من الإداريين في المستشفيات على تصنيع الأقنعة في غرفة اجتماعات كبيرة، وتمكنوا من إنتاج 500 قناع جرى توفيرها للمرضى في أحد مستشفيات مدينة سياتل بولاية واشنطن.

Volunteers at Providence St. Joseph Health in Renton assembled 500 homemade face shields for doctors and nurses to start using right away to treat COVID-19 patients. Normal medical supply chains have come up short due to the worldwide demand. Watch this on KOMO News at 11pm pic.twitter.com/ksdf8B9FHT — Joel Moreno (@JoelMorenoKOMO) March 18, 2020

وعمد خبراء السيطرة على العدوى والجودة في هذه المستشفيات، على تصميم نماذج أولية لكمامات يمكن تحل مكان الكمامات التقليدية لمواجهة فيروس كورونا.