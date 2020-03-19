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"ناسا" تطلق أول رحلة مأهولة لـ"كرو دراغون" إلى الفضاء

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 10:02

"ناسا" تطلق أول رحلة مأهولة لـ"كرو دراغون" إلى الفضاء
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت وكالة الفضاء الأميركيّة "ناسا"، أمس الأربعاء، عن أول رحلة مأهولة لمركبة "كرو دراغون" المصنوعة من "سبايس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية، وتقررت الرحلة في فترة منتصف شهر أيار/ مايو وحتى نهايته.

وستكون هذه أول رحلة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة إلى محطة الفضاء الدولية منذ العام 2011.

وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية، في بيان أن صاروخ "‘فالكون 9‘ وهو من صنع ‘سبايس اكس‘ سيطلق ‘كرو دراغون‘ مع رائدي الفضاء التابعين لناسا؛ بوب بنكين وداغ هرلي، من ولاية فلوريدا. وتهدف ناسا وسبايس إكس راهنًا إلى تاريخ إطلاق بين منتصف أيار/مايو ونهايته".

في آذار/ مارس نجحت المركبة برحلة ذهاب وإياب إلى محطة الفضاء الدولية وقد التحمت بها على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر عن الأرض، حاملة دمية. وأمضت المركبة ستة أيام في الفضاء قبل الهبوط مجددًا في المحيط الأطلسي.

ومنذ سحب المكوكات الأميركية من الخدمة العام 2011، وحدهم الروس كانوا قادرين على إرسال رحلات مأهولة إلى محطة لفضاء الدولية.

وقامت مركبات من صنع "سبايس اكس" بحوالي 15 مهمة إلى محطة الفضاء الدولية منذ العام 2012 ناقلة المؤن والمعدات فقط.

ومن أجل خفض كلفة نقل الرواد بواسطة مركبات روسية، كلفت ناسا للمرة الأولى شركات خاصة مهمة نقل روادها. فإلى جانب "سبايس اكس" أبرمت عقدا آخر مع شركة "بوينغ" التي تطور مركبة "ستارلاينر".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ناسا
#فضاء
#رحلة مأهولة
#كرو دراغون

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