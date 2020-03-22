إطلاق تطبيق لمنع انتشار فيروس كورونا

أطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تطبيقًا يعمل على الأجهزة الذكية يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر إخطار المستخدم بتعرضه للفيروس عبر مخالطة مرضى مؤكدين.

وأعلنت الوزارة في بيان صدر عنها أن التطبيق الذي أطلقت عليه اسم "همغين" (الدرع)، "يستطيع تحديد التواصل بين مرضى مؤكدين وبين أشخاص تواصلوا معهم خلال الـ14 يومًا قبل تأكيد إصابتهم بالمرض".

ولفتت الوزارة إلى أن "التطبيق يفسح المجال لكل واحد وواحدة، ويوفر القدرة على المعرفة السريعة والدقيقة فيما إذا كانوا قد تواصلوا مع شخص أصيب بعدوى كورونا، وهو ما يمكننا من وقف انتشار هذا الوباء".

وبيّنت الوزارة في بيانها أن التطبيق يوفر خاصية التحذير بخصوص الانكشاف والاحتكاك مه مريض مؤكد، عبر إرسال إشعار حلو موقع وتوقيت التعرض للفيروس.

وذكرت الوزارة أن "التطبيق يحفظ المعلومات عن أماكن تواجدكم على أجهزتكم الخاصة فقط، وتتم ملاءمتها مع المعلومات الشخصية ومع التحقيقات الوبائية لدى وزارة الصحة والمحتلنة بشكل دائم"،

وأوضحت أنه "بعدها ترسل لكم عبر أجهزتكم، ويتم إجراء تباين للمعطيات بين مساراتكم ومسارات مرضى كورونا، وفي حال وجد تطابق فستتلقون رابطًا لوزارة الصحة للقيام ببعض الخطوات الإضافية كما يتيح لكم إمكانية تبليغ الوزارة عن حجر منزلي".

بإمكانكم تحميل التطبيق مجانًا في متجر App Store وGoogle Play، وبعد الاستخدام الأول، يمكنكم إغلاق التطبيق في كل لحظة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1071 حالة، من بينهم 18 شخصا بحالة حرجة و30 بحالة متوسطة، علما بأن 37 حالة تماثلت للشفاء. مقابل 57 إصابة في الضفة الغربية المحتلة وإصابتين في قطاع غزة.

روابط لتحميل التطبيق:

لأجهزة أندرويد اضغط هنا.

لأجهزة آيفون اضغط هنا.

يشار إلى أن موقع "عرب 48" يوفر تغطية خاصة للأحداث المتعلقة بانتشار جائحة كورونا في البلاد وحول العالم، وذلك عبر تطبيق للهواتف الذكية لنظام أندرويد وآيفون ما يتيح للقارئ الاطلاع على كافة مواد أولا بأول.