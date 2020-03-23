  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

تطبيق لـ"آبل" يتيح لمستخدميه فحص الإصابة بكورونا

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 11:28

تطبيق لـ"آبل" يتيح لمستخدميه فحص الإصابة بكورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

حدّثت شركة "آيفون" نسخة جديدة من المساعد الخاص "سيري"، التي بإمكانها الآن الإجابة عن سؤال المستخدمين حول إصابتهم بفيروس كورونا.

وبإمكان المساعد الصوتي "سيري" الآن، من خلال التحديث الجديد باستخدام المعلومات التي توفرها خدمة الصحة العامة الأميركية ومراكز السيطرة العالمية على الأمراض، وتوجيه المستخدمين من خلال مجموعة من الأسئلة المصممة بشكل جزئي لفحص فيروس كورونا.

ويقدم "سيري" معلومات حول المرض بناء على أجوبة المستخدمين، وتتنوع مساعدتها بدءا من الاتصال بخدمات الطوارئ أو مقدم الرعاية الصحية إذا لزم الأمر، وهذه الخدمة مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة، ولا يعرف ما إذا كان سيتم توسيعها دوليًا أم لا.

ويسأل "سيري" المستخدمين عما إذا كانوا يعانون من أعراض المرض، مثل الحمى أو السعال الجاف أو ضيق التنفس، وتؤدي الإجابة الإيجابية إلى سؤال بشأن شدة الأعراض ، اعتمادًا على الاستجابة، يقدم "سيري" خيار الاتصال برقم 911 تلقائيًا.

وفي حال قال المستخدمون إن الأعراض ليست شديدة أو مهددة للحياة، فإن "سيري" يوجه الناس إلى البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، كما ينصحهم بالاتصال بمقدم الرعاية الطبية إذا أصبحت حالتهم أكثر حدة.

ويوفر المساعد الصوتي للمستخدمين رابطًا ضمن متجر "آب ستور" ( App Store) لتنزيل تطبيقات الخدمات الصحية عن بعد من أجل تلقي استشارات افتراضية.

ويذكر أن شركة "آبل" ليست العملاقة التكنولوجية الوحيدة التي تركز مواردها لمساعدة مسؤولي الصحة على الاستجابة للوباء العالمي، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 300 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، إذ قالت شركة "فيسبوك" في وقت سابق إنها تخطط لإطلاق مركز معلومات فيروس كورونا المستجد الذي سيظهر إلى جانب خلاصة أخبار المستخدمين.


#آيفون
#سيري
#فيروس كورونا
#كورونا
#فحص

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إطلاق تطبيق لمنع انتشار فيروس كورونا
إطلاق تطبيق لمنع انتشار فيروس كورونا

2020-03-22

"الحاسوب الخارق" يجري مليارات المحاولات لإيجاد عقاقير ضد كورونا
"الحاسوب الخارق" يجري مليارات المحاولات لإيجاد عقاقير ضد كورونا

2020-03-22

عينات من الماس بكندا تكشف عن حجم قارة مفقودة
عينات من الماس بكندا تكشف عن حجم قارة مفقودة

2020-03-22

الأكثر قراءة

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

2020-03-22
الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1071

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1071

2020-03-22
ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

2020-03-22
بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

2020-03-22
الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

2020-03-22