تطبيق لـ"آبل" يتيح لمستخدميه فحص الإصابة بكورونا

حدّثت شركة "آيفون" نسخة جديدة من المساعد الخاص "سيري"، التي بإمكانها الآن الإجابة عن سؤال المستخدمين حول إصابتهم بفيروس كورونا.

وبإمكان المساعد الصوتي "سيري" الآن، من خلال التحديث الجديد باستخدام المعلومات التي توفرها خدمة الصحة العامة الأميركية ومراكز السيطرة العالمية على الأمراض، وتوجيه المستخدمين من خلال مجموعة من الأسئلة المصممة بشكل جزئي لفحص فيروس كورونا.

ويقدم "سيري" معلومات حول المرض بناء على أجوبة المستخدمين، وتتنوع مساعدتها بدءا من الاتصال بخدمات الطوارئ أو مقدم الرعاية الصحية إذا لزم الأمر، وهذه الخدمة مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة، ولا يعرف ما إذا كان سيتم توسيعها دوليًا أم لا.

ويسأل "سيري" المستخدمين عما إذا كانوا يعانون من أعراض المرض، مثل الحمى أو السعال الجاف أو ضيق التنفس، وتؤدي الإجابة الإيجابية إلى سؤال بشأن شدة الأعراض ، اعتمادًا على الاستجابة، يقدم "سيري" خيار الاتصال برقم 911 تلقائيًا.

وفي حال قال المستخدمون إن الأعراض ليست شديدة أو مهددة للحياة، فإن "سيري" يوجه الناس إلى البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، كما ينصحهم بالاتصال بمقدم الرعاية الطبية إذا أصبحت حالتهم أكثر حدة.

ويوفر المساعد الصوتي للمستخدمين رابطًا ضمن متجر "آب ستور" ( App Store) لتنزيل تطبيقات الخدمات الصحية عن بعد من أجل تلقي استشارات افتراضية.

ويذكر أن شركة "آبل" ليست العملاقة التكنولوجية الوحيدة التي تركز مواردها لمساعدة مسؤولي الصحة على الاستجابة للوباء العالمي، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 300 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، إذ قالت شركة "فيسبوك" في وقت سابق إنها تخطط لإطلاق مركز معلومات فيروس كورونا المستجد الذي سيظهر إلى جانب خلاصة أخبار المستخدمين.