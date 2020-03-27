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شركة اتصالات روسية تطلب من زبائنها تخفيف نكات "كورونا"

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 17:44

شركة اتصالات روسية تطلب من زبائنها تخفيف نكات "كورونا"
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

طلبت شركة الاتصالات الأولى في روسيا "أم تي إس" اليوم، الجمعة، من زبائنها التوقّف عن تبادل مقاطع فيديو مضحكة للحدّ من الضغط على الشبكة خصوصا، بعد ازدياد العمل عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطلب المدير العام للشركة في رسالة نشرت على موقعها الإلكتروني "النكات مهمّة، لكن في هذا الوقت يجب أن نستخدم محتوى الشبكات الاجتماعية بطريقة مسؤولة".

وتابع "في الوضع الحالي، يمكنكم على سبيل المثال الامتناع عن إرسال الرسائل التي تحتوي على مقاطع فيديو مضحكة لعشرات الأشخاص على قائمة الاتصال الخاصة بكم". وأضاف "هذا لا يعني التخلّي عن مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت أو المشاركة في مؤتمرات الفيديو في إطار العمل عن بعد".

وقال رئيس الشركة "إننا نشهد زيادة كبيرة في التحميل على الشبكة بسبب استخدام الإنترنت في المنازل في المدن الكبرى، ولا سيما موسكو، حيث ارتفع استخدام الانترنت بنسبة 30 %". وتابع إن "النطاق الترددي للشبكة مورد مادي محدود".

وفي حين لم تطبّق روسيا العزل المنزلي الإجباري لاحتواء فيروس كورونا، فغن العديد من الروس ولا سيّما المقيمين في موسكو بدأوا العمل عن بعد قبل أسبوعين.


#فيروس كورونا
#روسيا

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