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جهاز تنفس جديد طورته "مرسيدس" تتبناه مستشفيات بريطانيا

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 12:50

جهاز تنفس جديد طورته "مرسيدس" تتبناه مستشفيات بريطانيا
الجهاز الجديد (تويتر)
عرب ٤٨ / وكالات

طور فريق شركة "مرسيدس فورمولا ون" حديثًا، جهاز تنفس جديد يمكن المصابين بفيروس كورونا على تجاوز محنتهم.

وبدأت بريطانيا في استخدام هذا الجهاز في مشافي العاصمة لندن، تجرب مدى فعاليته، بعدنا تبنته كل من الصين وإيطاليا لمحاربة كورونا في مشافيها. إذ وافقت الجهات التنظيمية المعنية في بريطانيا على استخدام الجهاز، الذي طوره قسم سيارات "مرسيدس فورمولا ون"، بالفعل وسيتم الآن تسليم 100 جهاز إلى مستشفى يونيفرسيتي كوليدج لندن للتجارب، قبل إدخاله للخدمة في مستشفيات أخرى.

ويساعد الجهاز الذي أطلق عليه اسم "جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر" (CPAP) في توصيل الهواء والأكسجين تحت الضغط إلى رئة المريض لمساعدته على التنفس دون الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي الغازي، وهي عملية أكثر صعوبة ومعاناة، وتقتضي إقحام الهواء في القصبة الهوائية بواسطة أنابيب.

الجهاز الجديد ( من صفحة مرسيديس ف1 على تويتر)

وأشارت إيطاليا إلى أن ما يقرب من 50 في المئة من المرضى الذين حصلوا على جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر" تجنبوا الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي الغازية، والتي تنطوي على تخدير المرضى وتحرير أجهزة التنفس، المصممة لإدخال وإخراج هواء التنفس في الرئتين لتعويض التنفس الطبيعي أو الإعانة عليه، لمن هم في أمس الحاجة إليها.


#فيروس كورونا
#كورونا
#جهاز تنفس جديد
#مرسيدس فورمولا ون

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