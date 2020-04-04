"جوجل" تطلق موقعًا جديدًا للحدّ من تفشي كورونا

أطلقت شركة "جوجل" حديثًا موقعًا إلكترونيًا، للحدّ من تفشي فيروس كورونا من خلال استخدام بيانات المواقع ذات الهوية المجهولة، التي جُمعت من مستخدمي تطبيقات "جوجل" وخدماتها.

ويساهم الموقع "تقارير تنقل المجتمع - كوفيد 19" بتوزيع البيانات السكانية في ستّ أقسام: البيع بالتجزئة والترفيه، والبقالة والصيدلة، والحدائق، ومحطات النقل العام، وأماكن العمل، والمساكن.

ويتوقّع أن يكشف الموقع الإلكتروني الجديد، مستوى نجاعة إجراءات وسياسات التباعد الاجتماعي والعزل، من خلال تتبع البيانات على مدار عدة أسابيع، بالإضافة إلى البيانات الحديثة التي جُمعت قبل 48 إلى 72 ساعة، وستشمل مبدئيًا 131 دولة، بالإضافة إلى مقاطعات فردية داخل دول معينة.

وقالت شركة "جوجل" إن "البيانات ستُجمع على نحو إجمالي وليس فرديًا، ولن تعرض أعدادًا مطلقة للأشخاص الذين يظهرون في المتنزهات، أو متاجر البقالة. وبدلًا من ذلك، تتمثل الفكرة في تحديد النسب المئوية، التي تسلط الضوء على الزيادات المحتملة في الحضور".

وأشارت التقارير الأولى، على سبيل المثال إلى أن "مقاطعة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية شهدت انخفاضًا بنسبة 72% في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه، وتراجعًا بنسبة 55% في عدد روّاد المتنزهات، وزيادة بنسبة 21% في عدد ملتزمي مساكنهم خلال المدة الواقعة بين 16 شباط/ فبراير و29 آذار/ مارس الماضيين".

وساهمت البيانات بإعطاء مسؤولي الصحة العامة نظرة عامّة، لتحديد الأماكن التي يجب فيها زيادة التنبيهات المتعلقة بضرورة تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي والعزل.

ولفت العديد من المسؤولين في "جوجل"، أن هذا الموقع، "يفيد في تنبيه أقسام الصحة العامة إلى المواقع الساخنة المحتملة لفيروس كورونا المستجد".

بالمُقابل، يُثير الموقع الجديد الشكوك حيال خصوصيّة المستخدمين. وأكدت شركة "جوجل" أن الموقع يستخدم معلومات مُجمّعة ومجهولة المصدر، من إعداد سجل المواقع في خرائط "جوجل" والخدمات الأخرى.