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بعد ثبوت فعالية البلازما.. فرنسا تجربها ضد كورونا

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 13:08

بعد ثبوت فعالية البلازما.. فرنسا تجربها ضد كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ /أ ف ب

تنفذ فرنسا، يوم الثلاثاء المقبل، تجربة سريرية تقوم على نقل بلازما دم لأشخاص شفوا من فيروس كورونا، إلى مرضى في مرحلة شديدة من المرض، حسبما أعلنت المؤسسات المسؤولة عن هذه التجارب.

وقالت هذه المؤسسات، ومن بينها المعهد الوطني للبحث الطبي "إنسيرم" إن هذه التجربة تقوم على نقل البلازما من مرضى شفوا من كوفيد 19 ويحوي أجساما مضادة للفيروس، إلى مرضى يعانون من الفيروس في محاولة لتزويدهم هذه المناعة".

وأضافت "إنسيرم" أن "بلازما الأشخاص الذين شفوا من فيروس كورونا يحوي هذه الأجسام المضادة، وقد تساعد المرضى الذين باتوا في مرحلة حادة من المرض على مكافحة الفيروس".

واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ستأخذ عينات في منطقة باريس وفي شرق فرنسا، من نحو 200 شخص شفوا منذ ما لا يقل عن 14 يوما.

وستشمل التجربة السريرية 60 مريضا في مستشفيات باريسية "سيحصل نصفهم على البلازما"، على أن تجرى عملية تقييم أولى بعد أسبوع إلى 3 أسابيع من بدء التجربة.

وثبتت فعالية البلازما لدى المتعافين، وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل "إيبولا" و"سارس".

وأعطت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير موافقتها لإجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه، ضد فيروس كورنا المستجد.


#فيروس كورونا
#كورونا
#بلازما
#تجربة سريرية

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