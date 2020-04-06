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"يوتيوب" ستزيل المقاطع المروجة لارتباط تقنية الجيل الخامس بكورونا

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 09:46

"يوتيوب" ستزيل المقاطع المروجة لارتباط تقنية الجيل الخامس بكورونا
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

أعلنت منصة بث الفيديو الأشهر عالميا "يوتيوب"، أمس الأحد، أنها ستقوض انتشار مقاطع الفيديو التي تروجه لنظرية المؤامرة غير المدعمة بأي إثبات علمي، التي تزعم أن تقنية الجيل الخامس (5 جي)، مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن المنصة المملوكة من قبل "جوجل"، اتخذت هذا القرار في أعقاب تدمير عدّة أبراج هوائية للهواتف، في عدّة دول حول العالم، وخصوصا بريطانيا.

وتسبب انتشار هذه المعلومات المضللة، بإحراق ما لا يقل عن سبعة أبراج خلوية في الأسبوع الماضي في بريطانيا.

وقالت الشركة إنها ستزيل مقاطع الفيديو التي تنتهك سياساتها، وأنها قد تتيح لأنواع أخرى من المحتوى الذي يروج لمؤامرة حول "5 جي"، ما لم يذكر فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم "يوتيوب" للصحيفة، إن لديهم "سياسات واضحة تحظر مقاطع الفيديو التي تروج لأساليب لا أساس لها من الصحة لمنع فيروس كورونا، بدلاً من طلب العلاج الطبي"، مضيفًا أن المنصة بدأت "تقليل توصيات المحتوى الحدودي مثل نظريات المؤامرة المتعلقة بـالجيل الخامس وفيروس كورونا، والتي يمكن أن تضلل المستخدمين بطرق ضارة".


#بريطانيا
#فيروس كورونا
#يوتيوب
#الجيل الخامس

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