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تعاون غير مسبوق لشركتي "آبل" و"غوغل" من أجل مكافحة كورونا

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 16:00

تعاون غير مسبوق لشركتي "آبل" و"غوغل" من أجل مكافحة كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

أفادت صحيفة "صنداي تايمز" أن الساعد الطبي لجهاز الصحة العامة البريطاني يعمل على وضع تطبيق على الهواتف المحمولة بالتعاون مع محرك البحث "غوغل" التابع لشركة "ألفابيت" وشركة "آبل" التي تصنع هواتف "آيفون".

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن شركتي التكنولوجيا ستعملان على تطوير تطبيق جديد لتتبع انتشار كورونا في مختلف دول العالم أيضا، يعمل على هواتف "أندرويد" و"آيفون"، وأضافت أن التطبيق سيعتمد على تكنولوجيا "البلوتوث" لتحديد المسافات الفاصلة بين هواتف المستخدمين في أي مكان.

وأوضحت الصحيفة أن "التطبيق سيتمكن من تتبع تحركات كل مستخدم ومعرفة أماكن تواجده والأشخاص الذين كانوا قريبين منه".

وتابعت الصحيفة إنه "في حال أصيب ذلك الشخص بفيروس كورونا المستجد، فإن التطبيق سيعمل على تنبيه كل الأشخاص الذين جاورهم المريض، لحثهم على عزل أنفسهم أو إجراء الاختبارات الضرورية".

وتم بالفعل تجربة تطبيقات مماثلة في دول عدة، مثل سنغافورة والصين، لكن هذا النوع من التعاون بين "آبل" و"غوغل" لم يحدث من قبل.

أما في أوروبا، فتقول جمهورية التشيك إنها ستطلق تطبيقا مشابها هذا الشهر، كما تقوم بريطانيا وألمانيا وإيطاليا أيضا بتطوير أدوات التتبع الخاصة بهم.

وتواجه التطبيقات المطروحة مشكلة "عدم الثقة" من طرف المستخدمين بسبب اعتبارات الخصوصية، ففي سنغافورة مثلا، لا يستخدم التطبيق سوى 12 بالمئة من السكان.

وفي هذا الصدد، قالت شركة "غوغل" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الخصوصية والشفافية والقبول تعد أهم المعايير في التطبيق الجديد.


#آيفون
#آبل
#غوغل
#فيروس كورونا
#كورونا

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