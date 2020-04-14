"آمازون" تعتزم توظيف 75 ألف عامل بسبب كورونا

أعلنت شركة "آمازون"، أمس الاثنين أنّها وظّفت 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة، وأنّها تعتزم توظيف 75 ألفا آخرين خاصة خلال هذا الظرف غير المسبوق، الناجم عن وباء كوفيد-19.

وأشار هذا الإعلان من عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة إلى مدى ارتفاع الطلب عبر الإنترنت مع اضطرار الناس لملازمة منازلهم نتيجة فيروس كورونا المستجدّ.

وامتدّت هذه الزيادة في التوظيف إلى شركات أخرى في قطاع الطعام والبيع بالتجزئة، تأتي في خضمّ تقارير عن إحالة 17 مليون موظف على البطالة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وقالت "آمازون" في بيان على موقعها "إننا فخورون اليوم بإعلان أنّنا وفينا بتعهّدنا استحداث 100 ألف وظيفة، ويعمل الموظفون الجدد في مواقع بأنحاء الولايات المتحدة ويساعدون في خدمة الزبائن".

وأضافت أنه "سنواصل التوظيف، واستحداث 75 ألف وظيفة إضافية للمساعدة في خدمة الزبائن خلال هذا الظرف غير المسبوق".

وفي مطلع العام كان عدد العاملين في الشركة نحو 800 ألف موظف بدوامات كاملة وجزئية، علاوة على متعاقدين يعملون في بعض خدمات التوصيل.

وتابعت "آمازون" أنها ترحب بتوظيف الناس الذين أحيلوا على إجازات قسرية بسبب الوباء إلى حين استعادتهم عملهم الأصلي.

لكن بموازاة الزيادة غير المسبوقة على الطلب، واجهت أمازون أيضاً انتقادات من عمالها في المخازن والمتاجر بسبب مخاطر الإصابة بكوفيد-19.

بدورها، أعلنت شركة "وولمارت" نيتها توظيف 150 ألف عامل جديد، فيما قالت شركة "إنستاكارت" لخدمات التوصيل إنها تنوي توظيف 300 ألف عامل متعاقد.