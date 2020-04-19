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"متجر غوغل" يخصص قسمًا للأطفال

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 11:37

"متجر غوغل" يخصص قسمًا للأطفال
(Pixabay)
عرب ٤٨

خصصت شركة "غوغل" قسمًا جديدًا للأطفال في متجر التطبيقات (Google Play) والذي يستوفي معايير خاصة، منها تقييم المعلمين له ومدى ملاءمته لجيل الطفولة، وما يحاول تعليمه للأطفال.

وأشارت "غوغل" إلى أنها كان تنوي إطلاق القسم الجديد في وقت لاحق من هذا العام، لكنها أقدمت على الخطوة الآن لأن العديد من الأطفال يقضون الكثير من الوقت في المنزل، وأمام الشاشات بسبب أزمة تفشي وباء كورونا.

وأجبر الوباء الحكومات حول العالم على إغلاق أبواب المدارس مؤقتًا، الأمر الذي ألقى بمسؤولية تنظيم البرنامج اليومي للأطفال على عاتق الأهل، وأوضحت "غوغل" أنها أطلقت هذا القسم مبكرًا لشغل الأطفال بالمحتويات الآمنة، وستعمل على مراجعة المزيد من التطبيقات في أسرع وقت ممكن.

وفي إطار الخطوات التي اتخذتها "غوغل" لتخفيف وطأة الأزمة، أعلنت الشركة، الأربعاء الماضي، اعتزامها تأسيس صندوق طارئ يقدم مساعدات بآلاف الدولارات للوسائل الإعلامية الصغيرة، وبعشرات آلاف الدولارات للمؤسسات الكبيرة المتضررة من تدابير منع تفشي وباء كورونا.

وقال نائب رئيس قسم غوغل نيوز، ريتشارد غينغراس، إن "الأخبار المحلية مورد حيوي لإبقاء الناس والمجتمعات على تواصل في أوقات الازدهار"، مضيفًا أنها "تؤدي حاليًا دورًا أكبر في نقل المعلومات بشأن عمليات الإغلاق المحلية، أو الحجر المنزلي، وإغلاق المدارس، والمتنزهات، والبيانات بشأن تأثير كوفيد-19 على الحياة اليومية".

وأشار غينغراس إلى أن "الصندوق سيساعد وسائل الإعلام التي تنتج أخبارًا للمجتمعات المحلية خلال مرحلة الأزمة هذه، فيما يستمر تقديم الطلبات حتى 29 نيسان/أبريل"، متابعًا أنه "في نهاية المسار، سنعلن الجهات التي تلقت تمويلًا، والطريقة التي تنفق فيها الجهات المسؤولة عن النشر هذه الأموال".


#غوغل
#الأطفال
#كورونا المستجد

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