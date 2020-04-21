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مكالمات الفيديو: "واتساب" يحدث الخدمة ويتيحها لأكثر من 4 اشخاص

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 09:22

مكالمات الفيديو: "واتساب" يحدث الخدمة ويتيحها لأكثر من 4 اشخاص
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

يطلق تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، خلال الأيام المقبلة، تحديثا جديدا، يتيح محادثات فيديو بجودة عالية، وعلى محادثة فيديو بين أكثر من أربعة أشخاص.

ووفق ما ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني، فإن التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات "زووم" و"فايس تايم" و"هاوس بارتي".

وتلقى هذه التطبيقات رواجا كبيرا خلال هذه الفترة، مع بقاء ملايين الأشخاص في الحجر الصحي، في محاولة لحد انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يميز التطبيقات المذكورة سلفا أنها تسمح لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالدردشة بالصوت والصورة وبجودة عالية.

في "واتساب"، تقتصر المكالمات الجماعية في واتساب على 4 أشخاص فقط، إلا أن التحديث الجديد قد يلغي هذه القاعدة.

وكشف موقع "وابيتا إنفو" المختص بأخبار التطبيقات أن "واتساب" سيرفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يشاركون في مكالمات الفيديو الجماعية، وأوضح أنه "ليس من المعروف بعد كم سيصبح العدد الإجمالي للمشاركين".

وذكر "إكسبريس" أن التحديث الجديد قد يكون مثل سابقه، أي متاحا فقط لمستخدمي "آيفون"، مشيرا إلى أنه قد يصل إلى مستخدمي "آندرويد" في المستقبل.


#واتساب
#محادثات فيديو
#جودة عالية

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