"فيسبوك" تتحدى "زووم": خدمة محادثات جديدة عبر "مسنجر"

كشفت منصة "فيسبوك" اليوم، الجمعة، عن خدمة محادثات فيديو جديدة عبر "غرف" افتراضية يمكن للمستخدمين من خلالها زيارة أصدقائهم بواسطة الفيديو، في محاولة من الموقع الأزرق لجذب من تحولوا إلى تطبيق "زووم" للاجتماعات الافتراضية خلال فترات العزل.

والآن بات بإمكان مستخدمي تطبيق "فيسبوك مسنجر" إجراء محادثات فيديو بمشاركة 50 شخصا على الأكثر ولمدة مفتوحة، حتى لو لم يكن لديهم حسابات على موقع فيسبوك.

وبعكس منصات مثل تطبيق "زووم" لاجتماعات الفيديو الافتراضية، فإن "غرف المحادثة" في فيسبوك مخصصة للقاءات الاجتماعية مع الأصدقاء وأفراد العائلة سواء كان ذلك للاحتفال بعيد ميلاد أو أي مناسبة سعيدة أو ناد للقراءة على سبيل المثال.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ، إنّ "هذا مصمم ليكون أكثر تلقائية وقدرة على الاكتشاف".

وأضاف "أنا ابقي فقط على نافذة مفتوحة على جهاز الحاسوب خاصتي أو الهاتف ويمكن لأشخاص في العادة لا أقوم بجهد للاتصال بهم أن يدخلوا"، وتابع "اشعر أننا نفتقد لهذا في حياتنا في هذه الفترة".

ويأتي إطلاق هذه الخاصية وسط تهافت المستخدمين على تطبيق "زووم" الذي صمم ليكون منصة للاجتماعات المخصصة للأعمال، إضافة إلى تطبيقات أخرى تقدم خدمات الاتصال عبر الفيديو لمساعدة الناس على لقاء بعضهم البعض خلال إجراءات الإغلاق.

وأشار زوكربرغ إلى أنه سيكون بإمكان مستخدمي فيسبوك إنشاء غرف محادثة وتقرير من يمكن دعوته للمشاركة.

وأضاف "قد اكون على كنبتي خلال عطلة نهاية الأسبوع وأقرر إرسال دعوة إلى جميع أصدقائي للدخول".