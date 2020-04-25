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"تيليغرام" يسعى للمنافسة على مكالمات الفيديو الجماعية

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 11:17

"تيليغرام" يسعى للمنافسة على مكالمات الفيديو الجماعية
"تيليغرام" في المتجر (فيسبوك)
عرب ٤٨

أعلنت خدمة التواصل والدردشة الفورية "تيليغرام" اليوم، السبت، أنها تسعى إلى تطوير ميزة المكالمات المرئية الجماعية، وستطلقها في وقت لاحق من العام الجاري. وذلك بعد احتدام المنافسة على وسائل التواصل المرئي الجماعي وتوفر الكثير من الحلول من الشركات الكبرى والمتخصصة.

وانتقدت تيليغرام أن الخدمات المنافسة التي توفر ميزة المكالمات المرئية الجماعية، إما هي آمنة، أو سهلة الاستخدام. في إشارة إلى صعوبة استخدام الخدمات الآمنة، أو الثغرات الكبيرة في التطبيقات سهلة الاستخدام مثل "زووم."

ويعود تأخير تيليغرام لإطلاق الميزة لسبب أن الشركة تحاول تقديم خدمة آمنة وسهلة الاستخدام معاً. لكن وبالرغم من مواجهة تيليغرام عدة انتقادات سابقاً بشأن التشفير وإن كان مفعلاً افتراضيًا، بلغ عدد مستخدمي التطبيق 400 مليون نشط يوميًا.

وهناك نمو كبير في عدد مستخدمي تيليغرام بمعدل 1.5 مليون مستخدم جديد يومياً، ويعتبر تطبيقها الأعلى تحميلاً في أكثر من 20 بلد حول العالم. ومع ذلك يبقى تيليغرام بعيداً عن المنافسة أمام واتسأب التي لديها 2 مليار مستخدم نشط.

وكشفت الشركة عن مزايا جديدة اليوم من بينها إطلاق دليل وفهرس جديد لتصفح أكثر من 20 ألف ملصق متاح للتنزيل والاستخدام، وهناك مزايا جديدة لتطبيق تيليغرام على "ماك"، وأخيراً قائمة جديدة بتصميم أفضل لإرسال المرفقات في "أندرويد".


#تيليغرام
#زووم
#فيسبوك
#مكالمات فيديو

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