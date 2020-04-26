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أستراليا تطلق تطبيقًا لرصد أي احتكاك مع مصابين بكورونا

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 18:30

أستراليا تطلق تطبيقًا لرصد أي احتكاك مع مصابين بكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أطلقت السلطات الأسترالية تطبيقًا للهواتف الذكية يرصد باستخدام تقنية "بلوتوث" أي احتكاك مع مصابين بوباء كورونا المستجد، ويمكّن الجهات الصحية من الاطلاع على بيانات المستخدم إذا ما أصيب بالوباء.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات الصحية الأسترالية، برندان مورفي، أن هذا التطبيق سيسهل على السلطات الصحية مهمة تعقب كل الأشخاص الذين كانوا موجودين على مسافة متر ونصف من شخص حامل للوباء.

وأشار مورفي إلى أن "التطبيق سيعطي قائمة بأرقام هواتف الأشخاص الذين كانوا موجودين عند هذه المسافة على مدى خمس عشرة دقيقة أو أكثر"، موضحًا أن "هذا يتيح الاتصال بأحد بهؤلاء قبل يوم مما هو حاصل حاليًا".

وقالت السلطات إن الاستخدام الكبير للتطبيق الجديد سيتيح رفع بعض القيود على الحركة والتجمع المفروضة في إطار مكافحة الوباء، مشيرةً إلى أن هذا التطبيق المجاني وغير الإلزامي سيكون فعالًا لو استخدمه نصف السكان.

وقررت السلطات في إطار تقليل المخاوف المتصلة باحترام الخصوصية، السماح للسكان باستخدام التطبيق باسم مزيف، ومنعت الشرطة من استخدام البيانات المتصلة به في التحقيقات القضائية، كما أن المعلومات تمحى تلقائيًا في غضون 21 يومًا.

يُذكر أن السلطات الأسترالية أحصت 6700 إصابة مؤكدة بالوباء، و83 حالة وفاة جرّاء الإصابة منذ بداية الأزمة، فيما لم تسجل اليوم الأحد أكثر من 16 إصابة في تراجع ملحوظ.


#فيروس كورونا
#كوفيد-19
#أستراليا
#كوفيد سايف
#تطبيق

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