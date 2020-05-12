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تحديثات مرتقبة لـ "واتساب"... التنافس على مكالمات الفيديو يزداد

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 10:47

تحديثات مرتقبة لـ "واتساب"... التنافس على مكالمات الفيديو يزداد
(pixabay)
عرب ٤٨

أعلن تطبيق "واتساب" أنه قد يتيح قريبًا إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 مشاركًا على "سطح المكتب"، مما يمنح بديلًا جديدًا لتطبيق "زووم" و"سكايب" و"جوجل" لتلبية احتياجات مؤتمرات الفيديو.

وصدر التعديل الجديد في إصدار تمهيدي من "واتساب ويب" من قبل باحثين في "بيتا إنفو" حيث توجّه الاختصارات التي في قوائم "واتساب" المستخدمين، إلى غرف "فيسبوك ماسنجر" التي تم إصدارها حديثًا، حيث يمكن إنشاء غرفة ودعوة الأشخاص، أو إنشاء غرفة مباشرة من "واتساب" مباشرة.

وحصل "واتساب" في الفترة الماضية على تحديث كبير مع دعم مكالمات الفيديو لثمانية أشخاص على الأجهزة المحمولة، لكن الاختصارات الجديدة تمنح المستخدمين خيارًا آخر إذا كنت بحاجة إلى دعوة المزيد من الأشخاص إلى مكالمة الفيديو.

وتتوفر الميزة على نظامي التشغيل "آي أو س" و"أندرويد"، ودعمها لـ"سطح المكتب" هو ما يجعلها بديلًا قابلًا للتطبيق لأدوات مؤتمرات الفيديو المعمول بها اليوم.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، عندما تم إطلاق غرف ماسنجر في نيسان/ أبريل الماضي، إلى أنه "سيتم دعم الغرف عبر جميع المنصّات التي نملكها، ويبدو أن هذا سيحدث عاجلًا وليس آجلًا".

بالمقابل، لم يتضح بعد متى سيصبح الخيار متاحًا في "واتساب"، إلا أن القوائم الجديدة مرئية في ملفات التثبيت لأحدث إصدار تجريبي لكنها ليست نشيطة بعد أو مدمجة في الواجهة.


#ميديا
#وسائل التواصل الاجتماعي
#مؤتمرات فيديو
#فيسبوك

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