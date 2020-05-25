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عملاق التكنولوجيا "كيهو-360": إدارة ترامب "تسييس التجارة"

تاريخ النشر: 25/05/2020 - 10:14

عملاق التكنولوجيا "كيهو-360": إدارة ترامب "تسييس التجارة"
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أعلنت العملاق الصيني لإنتاج برامج مكافحة الفيروسات ومتصفح الويب، "كيهو-360"، معارضته الشديدة للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرا على شركات وكيانات حكومية صينية، معتبرة إياها بمثابة "تسييس للتجارة".

ووجهت انتقادات حادة للإجراءات الأميركية الجديدية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، والتي تقضي بتوسيع الحملة اضد الشركات والكيانات الحكومية الصينية التي تزعم واشنطن إنها قد تشكل تهديدات أمنية أو متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وانتقدت بكين القيود المفروضة في وقت سابق على شركة التكنولوجيا العملاقة "هواوي" وغيرها من الشركات الصينية، لكنها لم تذكر ما إذا كانت سترد.

وتحظر القرارات الجديدة على الشركات الصينية الوصول إلى مكونات وتكنولوجيا أميركية إلا عن طريق طلب إذن حكومي للتصدير.

وكتبت الشركة في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "تعارض 'كيهو-360' هذا الإجراء غير المسؤول من وزارة التجارة الأميركية بتسييس تجارة الأعمال التجارية والبحث العلمي والتكنولوجي والتطوير".

تشكو إدارة ترامب بأن التطور التكنولوجي الصيني يعتمد جزئياً على سرقة المعرفة الأجنبية.

ويزعم مسؤولون أمريكيون إن ذلك قد يدعم التجسس أو تطوير أسلحة قد تهدد أمن الولايات المتحدة أو جيران الصين الآسيويين.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الولايات المتحدة
#الصين
#الشركات الصينين
#هواوي
#كيهو-360

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