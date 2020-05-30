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بعد عقد كامل: الولايات المتحدة تطلق مركبة فضائية

تاريخ النشر: 30/05/2020 - 23:39

بعد عقد كامل: الولايات المتحدة تطلق مركبة فضائية
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

حلق رائدا الفضاء الأميركيان، روبرت بنكن، ودوغ هورلي، من مركز كينيدي الفضائي في الصاروخ "سبايس إكس" التابع لأول شركة خاصة عهدت إليها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تنفيذ مهمة تاريخية.

وأقلع الصاروخ "فالكون 9" التابع للشركة التي أسسها إلون ماسك، وبعد نحو عشر دقائق، تمكن من وضع الكبسولة "كرو دراغون" في المدار، في أول رحلة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة منذ العام 2011.

وانفصل الجزء الأول من الصاروخ البالغ طوله سبعين مترًا كما هو مقرر بعد دقيقتين من التحليق وهبط في قاعدة قبالة فلوريدا، فيما وضع الجزء الثاني الكبسولة "كرو دراغون" في المدار المناسب، في اتجاه المحطة الفضائية الدولية بسرعة تجاوزت 27 ألف كلم في الساعة.

ونقلت كاميرا وقائع ما يجري داخل الكبسولة في شكل مباشر، مظهرةً رائدي الفضاء موصولين بمقعديهما خلال تحليقهما.

وأعلن مدير عملية الإطلاق "إنجاز انفصال دراغون". وأضاف رائد الفضاء دوغ هورلي، فيما كانت الكبسولة تواصل تحليقها وبلغت ارتفاع مئتي كلم "تهانينا، بأول رحلة مأهولة لفالكون 9، كان الأمر رائعًا".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء إطلاق الصاروخ (أ ب)

ومن المقرر أن يصل هورلي وبنكن إلى المحطة الفضائية الدولية الأحد، وحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيا عملية الإطلاق على بعد بضعة كيلومترات، على ان يلقي خطابًا في مركز كينيدي.

وأشار ترامب إلى أنه "لا أحد يقوم بذلك مثلنا"، معتبرًا أن إنجازات الولايات المتحدة في الفضاء هي "أحد الأمور الأكثر أهمية التي قمنا بها".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الولايات المتحدة
#ناسا
#الفضاء
#سبايس إكس
#رائد فضاء

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