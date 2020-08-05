"فيسبوك" تطلق "ريلز" المنافسة لـ"تيك توك" عبر "إنستغرام"

أعلن موقع "فيسبوك"، الأربعاء، إطلاق خاصية "ريلز" الجديدة لإنتاج الفيديوهات القصيرة والمسلية على منصة "إنستغرام" التابعة له، وهي خدمة شبيهة جدًا بتطبيق "تيك توك" الذي استقطب جمهورًا واسعًا من صغار السن، ويهدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا بحظره.

وتتيح "ريلز" نشر تسجيلات مصورة وتشاركها لعرضها على مستخدمين لا يقتصر نطاقهم على دائرة الأصدقاء والمتابعين، مثل "تيك توك"، ما يوفر للجميع فرصة أن يصبح صانع محتوى على إنستغرام وهناك فرصة لإيصال منشوراتهم إلى جماهير جديدة على الساحة العالمية، وفق ما أعلنت "فيسبوك" في بيان لها.

وبعد تجربة هذه الخاصية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر في البرازيل، وبعدها في فرنسا وألمانيا منذ حزيران/يونيو، بدأ العمل بهذا النسق الجديد، يوم الأربعاء في 50 بلدًا من الولايات المتحدة إلى أستراليا مرورًا ببريطانيا والهند واليابان.

وسيجد مستخدمو "إنستغرام" علامة تبويب جديدة تتيح لهم إضافة تأثيرات بصرية للواقع المعزز وموسيقى مع التنقل بين الفيديوهات القصيرة الممتدة على 15 ثانية والمسجلة عبر الهاتف الذكي.

وتتشارك الخاصية الجديدة المبدأ ذاته مع "تيك توك" التي أُطلقت قبل عامين وحققت نجاحًا عالميًا كبيرًا خصوصًا بفضل منشوراتها الخفيفة والكوميدية.

وقال مدير المنتجات في إنستغرام، فيشال شاه، في حزيران/ يونيو، إن "لم نكن أول من ابتكر شريط الأحداث، ولم نكن أول من أنشأ نسق القصص (ستوريز)، ولسنا بطبيعة الحال أول من ينشئ فيديوهات قصيرة الأمد".

ويذكر أن 3,14 مليارات شخص يستخدم شهريًا التطبيقات المملوكة للشبكة الأميركية العملاقة (فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر).

وتتنافس الشبكات الاجتماعية على كسب اهتمام المستخدمين وزيادة المدة التي يقضونها في استعمالها. ويعتمد نموذجها الاقتصادي على البيانات الشخصية التي تقوم على إعداد ملفات للمستهلكين وبيع إعلانات محددة الأهداف على نطاق واسع.

وقد حقّق تطبيق "تيك توك" جماهيرية كبيرة في الأشهر الأخيرة خصوصا في مرحلة الحجر المنزلي لمكافحة وباء كوفيد-19، وتخطى عتبة مليار مستخدم مضاهيا بذلك "إنستغرام"، غير أن تطبيق تيك توك، المملوك لمجموعة صينية، بات في صلب التوترات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، في ظل اتهامات غير مثبتة توجهها إليها واشنطن بالتجسّس على المستخدمين لحساب بكين.

ولوّح الرئيس دونالد ترامب بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة في حال عدم إنجاز صفقة بيعها لشركة أميركية بحلول شهر أيلول/سبتمبر المقبل.